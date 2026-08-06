Московский СК установил новые эпизоды в деле о похищениях девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве установлено еще четыре эпизода в уголовном деле о похищениях девушек и вымогательстве у них денег. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

С сентября по октябрь 2024 года фигуранты действовали в Москве. Они угрожали девушкам расправой и применяли психологического насилие, сажая своих жертв в авто и требуя денег. После передачи средств потерпевших отпускали.

По уголовному делу доказано девять подобных эпизодов, а также хищение более 750 000 рублей. В зависимости от роли каждого обвиняемые признаны виновными по статьям «похищение человека» и «вымогательство». Фигуранты приговорены к 8 и 9,5 годам лишения свободы соответственно.

Однако круг потерпевших продолжает расширяться после освещения расследования в СМИ. Ранее по фото в публикации фигурантов опознали еще четыре девушки. Так, правоохранители установили дополнительно еще четыре эпизода той же преступной схемы, причастность к которым подтверждается в том числе денежными переводами. Сумма общего ущерба по ним превысила 200 000 рублей.

Скоро фигурантам предъявят обвинение по выявленным эпизодам преступной деятельности. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Москве выявили группировку, занимавшуюся легализацией незаконных мигрантов. Они также организовали оборот российских и иностранных документов. Возбуждено уголовное дело.

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