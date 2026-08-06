16-летнего подростка разыскивают в Люберцах и Пензе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Люберцах пропал 16-летний Сергей Кара. Его ищут с 4 августа также на территории города Пенза. Об этом сообщает волонтерский поисковый отряд «Спас град» в социальных сетях.

Молодой человек худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза, рост - 177 см. Был одет в черные водолазку и джинсы, серые кроссовки. С собой у Сергея был черный рюкзак.

Если вы видели его, сообщите всю имеющуюся информацию контактным лицам - Виталий (89629517567), Ригина (89398422410) или оперативному дежурному (84959997112).

Фото: волонтерский поисковый отряд «Спас град»

Как KP.RU писал ранее, полицейские установили местонахождение 12-летней девочки, которая потерялась в Воскресенске. Она ушла из дома из-за ссоры. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.