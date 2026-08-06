В Раменском возбуждено дело после гибели матери и ребенка при падении из окна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Раменском по факту гибели 39-летней женщины и ее трехлетнего ребенка в результате падения из окна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что 5 августа маленький мальчик находился в комнате с братом и сестрой. Он залез на подоконник и повернулся спиной к открытому окну с установленной москитной сеткой. Не удержав равновесия, малыш стал падать из окна седьмого этажа. Мать детей, услышав крики, побежала в комнату и при попытке удержать ребенка выпала вместе с ним. Оба скончались на месте.

Фото с места ЧП Фото: Прокуратура Московской области.

Правоохранители провели осмотр места ЧП и допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Родителей в очередной раз просят не оставлять несовершеннолетних без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Соблюдение мер безопасности и постоянная бдительность взрослых помогут сохранить жизнь ребенка.

Как KP.RU писал ранее, четырехлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже жилого дома в Москве. Это произошло в понедельник 3 августа. Известно, что взрослые оставили ребёнка без присмотра на непродолжительное время.

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