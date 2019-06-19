Московские окна : Инженер из Подмосковья, чудом выживший в дорожной драке с тремя армянами, сам попал под статью

19 Июнь 11:03 2019-06-19T14:26:50+03:00

Инженер из Подмосковья, чудом выживший в дорожной драке с тремя армянами, сам попал под статью 00:00 00:00

Главные темы:

- Синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных.

- Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов.

- С 17 по 21 июня в городском клубе для детей «Лето Побед» (второй год работает на базе Музея Победы на Поклонной горе) состоится целая смена «Комсомольской правды»! Ребята от 8 до 12 лет смогут узнать все самое интересное из жизни редакции одного из самых популярных СМИ в России.

- Инженер из Подмосковья, чудом выживший в дорожной драке с тремя армянами, сам попал под статью. Защищаясь, он достал из багажника ружье и за это ему светит до двух лет тюрьмы.

- В столичные дворы стали возвращаться фермерские автолавки. Корреспондент «КП» изучал опыт магазина на колесах.