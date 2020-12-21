«Олимпийский» станет другим: как идет реконструкция легендарного спортивного комплекса

Так выглядел «Олимпийский» в начале года Фото: Иван МАКЕЕВ

Недолгой была история у спортивного комплекса «Олимпийский»: построили к Олимпиаде-80, а теперь москвичи пишут в соцсетях, что его практически сносят. «КП» изучила проект реконструкции и отправилась к месту работ.

Могли бы «Песню года» снимать

Большие спортивные соревнования, концерты мировых звезд, магазины с одеждой – все это еще было до 1 января 2019 года. Потом на «Олимпийском» появились объявления о реконструкции, продавцы собрали вещи и переехали.

А так он выглядит сейчас Фото: Иван МАКЕЕВ

- А потом начались работы. Сначала было ничего непонятно, но потом мы увидели, что сняли крышу, разобрали фасады, стоял «голый» скелет, а теперь только фундамент, похоже, - написала москвичка Мария Бондаренко в соцсетях.

- Прощай, эпоха. Говорили, что 250 лет простоит, - не сдерживаются в соцсетях.

«КП» приехала к спортивному комплексу. А его нет. Разрытая земля, подъемные краны, КАМАЗы. Четыре блока – оставшиеся от стен. Узнаваемый фасад основного здания не должен измениться, его планировали сохранить, как на стадионе «Лужники». Перестроить только нижнюю, стилобатную часть, и крышу. Но за ограждениями «Олимпийского» не видно. А ведь там бы сейчас снимали «Песню года», в блестящем платье вышла бы Лера Кудрявцева и в смокинге Сергей Лазарев, спела бы Ани Лорак и София Ротару. А где они? В этом году съемка новогодней музыкальной программы прошла на «ВТБ Арене».

Недолгой была история у спортивного комплекса «Олимпийский» Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерты больших артистов на «Олимпийском» теперь только воспоминания – здесь выступали Мадонна, Бейонсе, Стинг. Однако компания, которая взялась за реконструкцию, говорит, что концерты еще будут. Но в первую очередь «Олимпийский» сохранит свое изначальное назначение – спортивный объект.

Новое будущее трех зданий

Обновленный «Олимпийский», по данным компании «Киевская площадь», как и раньше, будет состоять из трех зданий – их объединят стилобатом и переходами. Здесь будут созданы залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, теннисные корты, бассейны.

Большие спортивные соревнования, концерты мировых звезд, магазины с одеждой – все это еще было до 1 января 2019 года Фото: Иван МАКЕЕВ

- В центре водных видов спорта будут построены дайвинг-центр с морской водой, бассейны и трибуны на 4000 зрителей – все согласно требованиям Международной федерации плавания (FINA), - рассказали в компании «Киевская площадь».

В «Олимпийском» будет создана и ледовая арена, где смогут заниматься хоккеисты, фигуристы. К тому же появятся многопрофильные залы (для единоборства, тенниса, сквоша). Среди новшеств спортивного комплекса - крытая беговая дорожка протяженностью 1 км (объединит два здания и будет иметь форму восьмерки). Еще несколько площадок выделят для занятий стритболом, панна-футболом, стритлифтингом, стритдансом, фристайлом и стрит-артом.

Концерты и кино

Создавать такую же концертную площадку, которая вмещала 30 000 зрителей, не планируют. Вместо него будет концертный зал-трансформер с современной акустической системой. Большой кинотеатр с 16 залами (артхаусное кино, премьеры и в формате IMAX) создадут прямо под куполом арены. Отдельная площадка выделена для выставок, конференций.

В торгово-развлекательной части будет фудкорт, а на крыше «Олимпийского» откроется уникальная прогулочная зона, вдоль которой будет 38 панорамных ресторанов.

Эти снимки сделаны с одного ракурса и с промежутком в 40 лет. В 1980 года и в 2020-м. Фото: ТАСС и Иван Макеев

Так как посещать обновленный «Олимпийский» будет большое количество людей, то и парковочных мест потребуется больше – около 2500.

Отвечающие за реконструкцию комплекса понимают, что «Олимпийский» должен отвечать интересам москвичей. Цель – создать центр спорта и семейного отдыха. Работы полностью завершить планируют в 2022 году.