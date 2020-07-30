Миллиону жителей Подмосковья снизят ежемесячные платежи за ЖКХ: кого коснется, насколько "похудеют" тарифы

В Московской области снижают ежемесячные платежи на услуги ЖКХ. Это коснется почти миллиона жителей. Причем, новые расценки начнутся действовать уже со следующего месяца.

- С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ, - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360». - Это очень чувствительная для многих жителей области тема. Снижение платежей коснется почти миллиона человек.

ИТАК, КОГО КОСНЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ?

По словам губернатора, на данном этапе речь идет в-основном о жителях сел, деревень и сельских поселений.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО СНИЗИЛИСЬ ТАРИФЫ?

Этому, как объясняют, есть несколько причин. Основное:

1. Модернизация коммунальной инфраструктуры.

2. Объединение разных территорий в единые городские округа. (Например, раньше сам по себе был город Серпухов, сам по себе Серпуховской район. А теперь это все один городской округ). Теперь все стало намного более централизованной - это касается и компаний, которые оказывают коммунальные услуги.

СКОЛЬКО БУДУТ ПЛАТИТЬ ЖИТЕЛИ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ?

Для разных территорий тарифы изменяться по-разному.

Самые значительные изменения коснутся несколько населенных пунктов, входящих в состав Сергиево-Посадского городского округа. Так, жители деревни Селково (в ней проживают более 1 тысячи человек) будут платить на 2082 рубля меньше, чем прежде. В селе Шеметове платежки снизятся на 1467 рублей, а в деревне Березняки - на 891 рубль.

В Осташковском сельском поселении (Волоколамский городской округ) платежи за ЖКХ подешевеют на 896 рублей.

В селах Михневом, Леонтьевом и Малине (городской округ Ступино) - на 761 рубль.

Также снижение тарифов произойдет еще в нескольких десятках населенных пунктов. Минимально платежки «похудеют» на суммы от 40 до 100 рублей.

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