Полет за 60 секунд: новый аттракцион в Skypark Moscow на Воробьевых горах

Экстрим, высота, эмоции - все это соединилось в новом аттракционе Zipline (зиплайн) Skypark Moscow на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За новыми впечатлениями не обязательно лететь в другой город или страну, можно отправиться в полет на Zipline с Воробьевых гор. Преодолеть 700 метров над Москва-рекой, победить свои страх и оказаться на другом берегу реки за 60 секунд.
Экстрим, высота, эмоции - все это соединилось в новом аттракционе Zipline (зиплайн) Skypark Moscow на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". "КП" побывала 8 августа на открытии еще одной воздушной трассы в Москве.
За новыми впечатлениями не обязательно лететь в другой город или страну, можно отправиться в полет на Zipline с Воробьевых гор.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вообще полетать над Москвой можно на канатной дороге, спуститься с крыши "Лужников" на зиплайне, а теперь еще и посетить аттракцион в Skypark Moscow.
А что такое Skypark Moscow (не слышали)? Новая площадка для отдыха на Воробьевых горах. Здесь будут активности для всей семьи – троллеи zipline, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе. Полностью проект запустят 2021-2022 годах.
Первым в Skypark Moscow открыли Zipline. Он представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Первым в Skypark Moscow открыли Zipline. Он представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства. Проще говоря, человеку выдают страховочное крепление и он летит со смотровой площадки Воробьевых гор до спортивного кластера "Лужники".
- Фактически это полет по воздушной трассе на другой берег Москвы-реки? - спрашиваю у организаторов.
Наш корреспондент пролетела над Москвой-рекой
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Да. Финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники", - рассказал Дмитрий Свищев, председатель попечительского совета реконструкции комплекса Воробьевы горы.
- А какая длина трассы?
- 700 метров с перепадом в 50 метров. Во время полета скорость развивается до 60 км/час.
Самое время попробовать. Инструкторы подготавливают оборудование. Одновременно (каждый на своем тросе) могут спуститься три человека. Фактически меня посадили в эластичную люльку, которую прикрепили к тросу.
Первым в Skypark Moscow открыли Zipline. Он представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Можете во время полета, кричать, крутиться-вертеться, отпускать руки, чтобы почувствовать себя птицей. А когда будете подлетать к финишу, то нужно развести ноги, чтобы посадка была мягкой, - предупредил инструктор.
- И все? - уточняю.
- Да.
Лечу. Кажется, что вот-вот коснусь ногами деревьев, но - нет. Впереди вижу стадион "Лужники". Руки хочется отпустить. И не страшно. Приближаюсь к реке - ничего себе, подо мной теплоход, люди машут руками, кричат, фотографируют. А виды какие: слева башни Москва Сити, справа "золотые мозги" РАН. Восторг.
- Ноги, ноги! - кричат инструкторы на финише.
- Точно, - вспоминаю инструкцию.
- Загадали желание?
- Нет. Хотя оно есть - еще раз прокатиться.
Зиплайн в Москве стал десятым объектом компании AJ Hackett, которая специализируется на экстремальных развлечениях.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Зиплайн в Москве стал десятым объектом компании AJ Hackett, которая специализируется на экстремальных развлечениях. Подобные аттракционы есть в Сочи, Новой Зеландии, Франции, Китае, Сингапуре. Развлечения придумал в 1988 году новозеландец Эй Джей Хаккетт. Он создал банджи – эластичный канат для прыжков со стационарных платформ. А после крепления стали использовать и для зиплайна.
О безопасности
- дети смогут прокатиться только в присутствии родителей или совершеннолетних опекунов,
- весовые ограничения: от 40 до 110 кг,
- возрастные ограничения: от 10 до 100 лет.
Где: смотровая площадка Воробьевы горы. Ближайшая станция метро "Воробьевы горы".
Когда: понедельник 15.00-22.00, вторник-четверг 11.00-22.00, пятница 11.00-23.00, суббота-воскресенье 10.00-23.00.
Стоимость: взрослый - 2000 рублей, детский - 1500 рублей.