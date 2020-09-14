«Меня многие обвиняют»: «Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко оправдалась за новые отношения

После трагической гибели супруга не прошло и полугода, а она уже встречается с актером Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роковую вечеринку в московской сауне страна обсуждала в конце февраля. Блогер Екатерина Диденко, которая называется себя «Аптечный ревизорро», праздновала 29-летие. Кульминацией торжества стало поздравление в бассейне, куда вывалили несколько кило сухого льда. В закрытом помещении упал процент кислорода, и люди начали задыхаться. Погибли трое, в том числе муж Диденко Валентин. Не прошло и полугода, как в инстаграме дивы начали появляться фото с неизвестным молодым человеком.

Личность своего нового избранника Екатерина долго скрывала. Но все равно подогревала интерес публики, которой после трагедии набралось 1,7 млн подписчиков, фотонамеками. То тут, то там появлялся мужской силуэт, который заключал в объятия вдову. В какой-то момент любовника Диденко вычислили. Им оказался начинающий актер Влад Черных. Он участвует в телешоу и рекламе.

— Меня многие обвиняют, как после смерти мужа, с которым прожили 11 счастливых лет жизни, я, не дождавшись и года, решила начать новые отношения. Просто те, кто обвиняют, не понимают, что в одиночестве прожить гораздо сложнее, — опубликовала блогер свежий пост, который проиллюстрировала кадрами совместной прогулки с избранником.

Блогер отметила, что погибшего мужа она не забыла и он навсегда останется в ее сердце и совместных детях. Поклонники в комментариях у «аптечного ревизорро» традиционно поделились на два лагеря. Одни осуждали, другие подбадривали инстазвезду.

— Говорят, что женщины, которые были счастливы в браке, быстро находят другого мужчину. Потому что быть с мужчиной — ассоциируется со счастьем. А те, кто вырывается из тяжелых отношений, с новыми не спешат, — пишут поклонники.

Месяцы жизни после смертельной вечеринки с сухим льдом были очень насыщенными у Диденко. Сначала она много ходила по ток-шоу. Раздавала советы, как победить коронавирус. Затем взялась за преображение внешности. Екатерина постройнела, сменила цвет волос и отправилась к пластическим хирургам. О том, как прошла операция по увеличению груди, женщина в деталях рассказывала подписчикам.

За гибель трех человек на вечеринке никто наказания пока не понес. Дело зависло в Следственном комитете. Сухой лед на день рождения жены принес Валентин Диденко. Екатерина была не в курсе, как и администрация сауны, где гуляла молодежь.

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