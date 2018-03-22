Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, вернулась из Германии с двумя протезами

СЕГОДНЯ 13:53 2018-03-22T13:58:27+03:00

Сегодня Рита Грачева написала в соцсетях, что она наконец-то вернулась домой Фото: ВКонтакте

Детям-дошкольникам женщина объяснила: «у вашей мамы теперь будут руки, как у робота»

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Маргарита Грачева вернулась в Россию из Германии, где проходила протезирование. Напомним, Рита - та самая молодая женщина из подмосковного Серпухова, которой в декабре прошлого года муж отрубил топором кисти рук. Дмитрий Грачев не мог простить, что жена подала на развод. Врачам удалось пришить только левую руку, собрав ее по частям. Женщине предстоит заново учиться пользоваться ею, к кисти понемного возвращается чувствительность, но по оценкам специалистов до кончиков пальцев нервы дорастут не раньше мая-июня.

С правой рукой все сложнее. Протез Рита решила делать в Германии, где могут изготовить протезы самых современных модификаций, - на это пошли деньги, собранные женщине всем миром.

Почти месяц Рита Грачева и сопровождающая ее мама Инна Владимировна провели в немецком городке Дудерштадт, где находится ортопедическая фабрика и специализированная клиника. Мама Риты рассказывала «КП», что немецкие специалисты каждый день проводили примерки и даже помогли Рите разрабатывать левую руку.

Почти месяц Рита Грачева и сопровождающая ее мама Инна Владимировна провели в немецком городке ДудерштадтФото: ВКонтакте

- Изначально мы выбирали из трех вариантов протеза, - рассказывала Инна Шейкина. - Есть современная и очень функциональная модель «Бибионика». Она позволяет даже за компьютером работать. Но при этом очень хрупкая и часто ломается. Когда врачи узнали, что у Риты двое маленьких детей, они порекомендовали делать два протеза. Функциональный, «Бибионику», сделать, на выход и для каких-то тонких работ. А для повседневной жизни, для домашней работы - более простой и крепкий протез, на котором работают только большой и указательный пальцы.

Сегодня Рита Грачева написала в соцсетях, что она наконец-то вернулась домой.

- В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы), - сообщила женщина. - Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять.

У Риты - два сына-дошкольника. К тому, как будет выглядеть их мама, детей начали готовить заранее. Женщина рассказывала «КП», что объяснила мальчишкам: «у вашей мамы будут руки, как у робота!»

Дома в Серпухове Рита Грачева пробудет недолго. Через несколько дней она отправится в Санкт-Петербург.

- Впереди реабилитационный курс для левой руки, - сообщила женщина.

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Рита старается. Показывает, чему смогла научиться за последние недели. Вместо правой руки у 25-летней Риты культя. Но она уже вовсю печатает на планшете - локтем.

- Подруги смеются. Говорят, что я уже быстрее их писать наловчилась, - рассказывает Рита. - Только долго пока не могу - рука затекает. (подробности)