Лихач сбил насмерть беременную москвичку: экспертиза доказала превышение скорости

СЕГОДНЯ 15:05 2018-07-02T15:09:35+03:00

Михаил Исханов на своем BMW вылетел на тротуар и сбил двух женщин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

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То, о чем говорили свидетели, теперь подтверждено документально: водитель BMW - бывший топ-менеджер университета «Синергия» Михаил Исаханов, задавивший 24 июня беременную женщину, превысил скорость. Об этом «Комсомольской правде» сообщил Андрей Мишонов, адвокат супруга погибшей Натальи Львовой.

- Эксперты пришли к выводу, что BMW двигался со скоростью более 80 км/ч, обгоняя другие автомобили, - рассказал юрист. - Исследования проводили сразу два независимых специалиста в области автотехники и трасологии. И хотя точная скорость будет известна только после проведения экспертизы, эти заключения также являются доказательствами. Сегодня мы приобщим их к материалам уголовного дела.

Эксперты пришли к выводу, что BMW двигался со скоростью более 80 км/ч, обгоняя другие автомобили

Эксперты также пришли к выводу, что Исаханов при столь быстрой езде не мог контролировать движение машины на проезжей части и тем самым создал аварийную ситуацию. Лихач нарушил сразу несколько правил: п. 8.1 и п. 10.1 ПДД, регулирующие скорость движения и совершение маневров.

Исаханов при столь быстрой езде не мог контролировать движение машины на проезжей части и тем самым создал аварийную ситуацию

BMW Исаханова летит на скорости за секунды до ДТП.

Напомним, утром 24 июня на углу Верхней Масловки и улицы Мишина Михаил Исханов на своем BMW вылетел на тротуар и сбил двух женщин. 28-летняя Наталья Львова, находившаяся на девятом месяце беременности, через несколько дней умерла в больнице, спасти малыша врачам также не удалось. Вторая пострадавшая — 44-летняя варвара Бойко до сих пор находится в реанимации. Лихача, у которого обнаружилось 49 штрафов за нарушение ПДД, задержали лишь через восемь дней. Мужчина оказался топ-менеджером московского университета «Синергия» - в вузе он возглавлял отдел по работе со спонсорами (сейчас Исаханов уже уволен). С прошлой среды водитель находится под арестом, пройти тест на наркотики он отказался. Сам Исаханов уверен, что виновен лишь в том, что оказался не в том месте не в то время.

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- У меня в семье горе, жену сбил лихач на перекрестке, она была на девятом месяце беременности, ребенок умер, жена и еще одна женщина в реанимации, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Львов и попросил помощи в огласке, так как есть подозрение, что водитель уйдет от наказания (подробности)

Адвокат Карабанов: «На меня вышли от автолихача Исаханова и предложили денег, чтобы я не так рьяно работал»

Карабанов написал у себя на страничке в Facebook следующее:

- Сегодня со мной произошли события, о которых я предполагал, но не думал, что они произойдут так быстро. Через моего знакомого, в интересах Исаханова, мне предложили деньги, чтобы я, представляя интересы потерпевших по этому делу, «не газовал»!!! (подробности)