2018-07-25T21:20:58+03:00
Происшествия

Клиника для мигрантов в центре Москвы оказалась подпольным абортарием

У медцентра «Асклепий мед», где умерла пациентка, не было лицензии
Алена МАРТЫНОВА
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К проверке скандальной клиники наряду с СУ СК по Москве подключился и Росздравнадзор.К проверке скандальной клиники наряду с СУ СК по Москве подключился и Росздравнадзор.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Разбросанные инструменты, грязь, поддельные лекарства и черная бухгалтерия в тетрадях в клетку – еще не самое страшное, что обнаружили следователи в клинике у метро «Кузнецкий мост», где вечером понедельника умерла пациентка. По версии врачей, ей 39-летней уроженке Киргизии стало плохо после укола лидокаина, якобы она собиралась делать интимную пластику, Но сыщики в эту версию сразу не поверили: все-таки, не малолетняя профурсетка, а добропорядочная мать двоих детей – ей-то зачем? Скорее всего, женщина хотела прервать беременность.

Как уже писала «КП», основал клинику приезжий из Кыргызстана, и принимали здесь только таких же мигрантов из Средней Азии. Случайных людей тут не было: «Асклепий» рекламировали только на киргизских и казахских форумах, либо пациенты узнавали о ней по негласным каналам своей диаспоры. О качестве услуг и квалификации сотрудников можно только догадываться, заманивали сюда другим – договорными ценами, значительно ниже столичных.

- Судя по записям в журналах, женщины регулярно обращались в «Асклепий» для проведения абортов, - рассказывает наш источник в следствии. – За такие услуги с них брали в пять раз меньше, чем в обычных клиниках. Прервать беременность – от трех тысяч рублей, дешево и сердито. Да еще и документы не спрашивали, Правда, справок о медицинском вмешательстве тоже не давали.

К проверке «Асклепия» наряду с СУ СК по Москве подключился и Росздравнадзор. Первое, что выяснили чиновники – лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия, клиника не имела.

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