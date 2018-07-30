Серпуховский убийца пятилетней девочки пытался изнасиловать еще четверых подростков и пассажирку такси

СЕГОДНЯ 17:35 2018-07-30T18:50:03+03:00

Александр Семин, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове, во время рассмотрения ходатайства об аресте в суде. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

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Смерть маленькой Вайды, которую убил и изнасиловал сосед, вскрыла сразу несколько проблем в Серпухове. Оказывается, за последние полгода в городе как минимум шесть обращений из-за сексуальных домогательств, следователи игнорировали их, а соседи боялись рассказывать о маньяках.

Дядя раздевался и показывал им что-то

После убийства пятилетней Вайды многие жители Серпухова стали говорить, что предполагаемый убийца 27-летний Александр Семин всегда был необщительный, «себе на уме» и маленькие девочки его боялись. Страх был вызван половым органом, который он им показывал на детской площадке. Две девочки еще в 2017 году рассказали мамам о том, что дядя раздевался и показывал им что-то. Родительницы побежали в полицию. Но там их слова восприняли, как истерику и «замяли» дела. Позже этот факт вскроется и следователи не станут оправдывать коллегу, который отказал в возбуждении уголовного дела.

- В отношении Семина не было осуществлено уголовное преследование, - комментировала старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь с 22 на 23 июля 2018 года особо тяжкого преступления.

И эти две девочки — далеко не все объекты, которые интересовали Семина. Адвокат движения «Сдай педофила» рассказал, что всплыли еще три эпизода.

- Еще две несовершеннолетние девочки пострадали от сексуальных домогательств Семина, опознала его и москвичка, которую он подвозил в Серпухове на такси — водитель хотел ее изнасиловать, - рассказал «Комсомольской правде» адвоката движения «Сдай педофила» Михаил Мушаилов.

- Все они написали заявления в полицию? - уточняю.

- Москвичка сказала, что написала. А по несовершеннолетним пока неизвестно.

Михаил Мушаилов сам бывший следователь, а последние полгода стал помогать родителям защищать своих детей от маньяков-педофилов. И как только случилась трагедия с Вайдой, то он стал помогать ее маме.

- Пока родные дали только короткие показания, потом уехали на родину в Таджикистан хоронить дочку. Там у главы семейства возникли проблемы с загранпаспортом, мать слегла с инсультом, но уже чувствует себя лучше. В пятницу они должны вернуться в Серпухов, - говорит Михаил Мушаилов.

Жители Серпухова во время прощания с убитой пятилетней девочкой у жилого дома на улице Тяговая. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

Мошенники собирают деньги, а общественники - доказательства

Пока родители погибшей девочки на родине, в Серпухове вскрываются одна проблема за другой. Мошенники стали собирать деньги для оказания помощи семьи. Однако сбор помощи ведется только по данным указанным в Фейсбуке в группе «Сдай педофила» - уже собрано и передано близким более 240 тысяч рублей. А соседи активно обсуждают и вспоминают, как детвора стороной обходила Семина.

- Но повторять об этом на камеру и следователям они не решаются. Людей запугивают, что их уволят с работы, что им грозит еще что-то… А, если бы они не молчали раньше, то до такой критичной точки могли бы и не довести. Винить конкретно сейчас некого. И полицейских не надо. Ведь им может и поступали заявления с подозрениями, они приходили опрашивать соседей, а те боялись сказать правду, - говорит Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила».

- А сколько заявлений по Серпухову вам поступало в последне время? - спрашиваю.

- У нас за полгода зафиксировано шесть обращений, из них к следователю обратилось только трое человек. Один отказ в возбуждении уголовного дела обоснованный, а два дела так и остались.

- А эти обращения были в отношении Александра Семина?

- Нет, разных людей.

Выходит, что в Серпухове был не один маньяк и по-хорошему назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу нужно не только Семину? Адвокат Михаил Мушаилов будет добиваться, чтобы Семин не избежал наказания, чтобы все не свелось на психиатрическое отклонение. Ведь, если бы убийца был человеком неадекватным, то он не додумался бы расчленять тело малышки, сложить части в сумку, оставить ее на рельсах, чтобы поезд раскидал улики в разные стороны. Это как раз доказательство того, что человек думал, как запутать следователей и уйти от наказания.

При этом бывшая девушка Александра Семина говорит, что он никогда не стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вряд ли бы невменяемому выдали водительское свидетельство и взяли бы работать таксистом.

Александр Семин сразу после задержания.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Не рассмотрели подозрительного мужчину

Следователи серьезно взялись за Семина и проверяют все обращения и жалобы, которые касались его.

- Мы, как и раньше, проверяем всю информацию, поступающую на Александра Семина. В том числе, и через СМИ. Если выяснится, что он еще в отношении кого-то совершал противоправные действия, этому будет дана правовая оценка, - прокомментировала «Комсомольской правде» старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Тем временем четырех полицейских после служебной проверки уже уволили. А начальника полиции города освободят от занимаемой должности после того, как он вернется из отпуска.

- За ненадлежащий контроль уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также и.о. заместителя начальника и начальника ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское» в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - К строгой дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечен и начальник УУУПиПДН ГУ МВД России по Московской области

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