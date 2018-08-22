«Неделю за рулем»: в Москве водитель и пассажир "Яндекс.Такси" едва не сгорели в ночном ДТП

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-22T13:55:08+03:00

Водитель врезавшегося в мачту освещения такси заявил, что неделю работал без выходных и заснул от усталости. Фото: YouTube

Изменить размер текста: A A

Пока власти решают, как навести порядок в сфере пассажирских перевозок (например, одно из предложений – ввести для таксистов восьмичасовую рабочую смену), в столице произошла очередная авария с участием "шашечек". Вечером вторника 21 августа желтый «Ниссан» с логотипами «Яндекс» протаранил столб на улице Гризодубовой на северо-западе Москвы.

- В этот момент в салоне находились водитель и пассажир, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Поездка проходила без инцидентов, но в 22.43 машина, двигаясь по проезжей части, вдруг вылетела на обочину, протаранила мачту освещения и от удара загорелась. Повезло – сработали подушки безопасности, люди смогли самостоятельно выбраться из салона. Вызвали пожарных, «скорую», ГИБДД. За медицинской помощью обратился только пассажир, у него травмы средней тяжести. Водитель от госпитализации отказался, пояснил, что неделю работал без выходных и заснул от усталости.

Аварию на своей странице в соцсетях прокомментировал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

- Почему-то все эксперты тут же сделали вывод, что надо запретить работать сверх определенного времени, обвешать таксистов электронными датчиками (за их счет), установить пять тахографов (за их счет), но никто не говорит о базовых причинах таких переработок, - возмутился общественник. - Мне кажется, это жуткое лицемерие. Разве будет нормальный человек работать за рулем 24х7? Конечно, нет. Значит, причина в другом. А она, как обычно, в экономике.

По данным Шкуматова, суточные расходы обычного таксиста в эконом-классе выглядят так: 2000 стоит аренда авто, 1000 – бензин, 500 – мойка:

- Итого, за смену средний таксист уже должен 3500 рублей. Но заработать эти 3500 он может в хороший день за 7 часов, а в плохой за 10 часов. Задумайтесь - целый рабочий день человек пашет, чтобы отбить стоимость средства производства!!! И потом у него остается 8-10 часов, пока рубить в сон не начнет, чтобы поработать на себя. Общая продолжительность рабочей смены 15-20 часов. И пока с этой базовой причиной никто ничего не сделает, такси так и будут привозить пассажиров в столбы, а не домой.

Сотрудники такси в комментариях к посту общественника поддержали.

- Я на себе испытал трудовой день в Москве, - поделился водитель Сергей Смирнов. - Таксопарк выдает машину на смену - сутки . На сон положено 4 часа. На обед - 1 час. В итоге 18 -19 часов водителя эксплуатируют как раба с риском для жизни пассажиров. Если не выполняешь график фирмы, тебя штрафуют. И вот финальный результат.

Между тем, пресс-служба «Яндекс.Такси» от комментариев пока воздерживается. Не исключено, что пострадавший пассажир сможет рассчитывать на выплату страховки: с 1 декабря 2017 года каждая поездка, совершенная с помощью этого агрегатора, застрахована на 2 млн рублей. Делать ничего не нужно – все происходит автоматически с того момента, как водитель нажимает кнопку «В пути» и до завершения заказа. Чтобы получить компенсацию (2 млн – максимальный размер в случае тяжелых ран, наступления инвалидности или смерти), необходимо зафиксировать травмы и получить у ГИБДД справку с места ДТП (официально - постановление об административном правонарушении).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Шашечки» бьются в семь раз чаще

По последней статистике страховщиков, озвученной в июле этого года, водители такси попадают в аварии гораздо чаще обычных автовладельцев. Так, по данным «РЕСО-Гарантия», в Москве частота выплат по ОСАГО, когда виновен водитель такси, составляет 42,9%. Аналогичный показатель для обычных водителей - 5,8%.

Похожие цифры - и в компании «Ренессанс Страхование». Там отметили, что частота страховых случаев по ОСАГО такси (72%) в 6 раз превышает частоту по остальным легковым транспортным средствам.

КСТАТИ

По данным ГИБДД России, с января по июнь 2018 количество аварий в Москве по вине таксистов выросло на 37% по сравнению с первым полугодием-2017. Всего за полгода зафиксировано 377 ДТП с участием бомбил, в которых пострадали 444 человека, погибли 11.

ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Солист группы «Градусы» попал в аварию на машине «Яндекс.Такси»

Таксист уснул, когда вез музыканта в аэропорт «Внуково» (подробности)

В Москве такси въехало в столб, трое человек погибло

Трагическое ДТП произошло на юго-востоке столицы (подробности)

ВАЖНО

Как пассажиры такси могут получить компенсацию при ДТП?

Корреспондент «КП» выяснял, как пассажиры такси могут получить компенсацию в случае ДТП (подробности)