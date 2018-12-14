2018-12-14T16:25:48+03:00
Общество

Валентина Матвиенко: Качественное питание с детства – залог здоровья нации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять единые стандарты питания в социальных учреждениях
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять единые стандарты питания в социальных учреждениях.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала принять единые стандарты питания в социальных учреждениях.
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Российские законодатели обсудили проблемы здорового питания россиян на прошедшем в минувший четверг заседании Совета. Как рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, у двух третей исследованных граждан отмечается абдоминальное ожирение, причем риск данного заболевания увеличивается с возрастом. А по данным ВОЗ, именно избыточный вес и ожирение в 44% случаев являются причинами диабета, а в 41% случаев – причиной раковых заболеваний.

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, развитию таких серьезных заболеваний предшествует некачественное питание. Вот почему так важно тщательно регулировать и отлаживать данный вопрос. Особенно важно грамотно организовать питание для детей, в том числе в учебных и воспитательных учреждениях. Однако, как отметили законодатели, ситуация в регионах неоднородная. «Есть регионы, где менее половины школьников обеспечены горячей пищей. Такое положение дел просто неприемлемо», – заявила председатель СФ.

Проблемы существуют не столько с обеспечением, сколько с качеством продуктов для детского питания. «Чаще всего это касается молочной продукции. Зачастую недобросовестные производители в погоне за прибылью «пичкают» их суррогатами из растительного сырья», – рассказала Матвиенко. Например, в начале ноября петербургская прокуратура выяснила, что учащихся двух учебных заведений поили фальсифицированным молоком. Суррогат поставляла местная фирма, которая помимо «пострадавших» школ №200 и №252 обслуживает детские сады и больницы. Как выяснили журналисты, эта и еще несколько компаний контракты на обслуживание столовых получили нечестным путем, вступив в картельный сговор. Некачественная продукция наносит прямой ущерб здоровью детей. Так, в октябре в Бурятии более 50 детей заразились сальмонеллезом через пищу в школьных столовых.

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что у исполнителей, обеспечивающих питанием школы и детсады, должны быть адекватная цена, достойное качество услуг, а также собственная инфраструктура по приготовлению еды. С этим соглашаются многие эксперты. Так, в российской столице, крупные комбинаты оборудованы собственными лабораториями, где все продукты и готовые блюда проходят тщательный контроль качества. А четко отлаженная система логистики позволяет доставлять свежую продукцию в пищеблоки множества школ. Как ранее заявляла сенатор Ирина Гехт, переход на систему аутсорсинга в Москве, Ульяновске и иных городах позволил добиться положительных изменений в сфере организации детского питания.

Все требования к организации питания детей должны быть сведены в единый закон, и действовать на всей территории страны, убеждены специалисты. Вопрос о разработке подобного законопроекта Валентина Матвиенко поднимала еще год назад. За минувшее время была создана рабочая группа в Совете Федераций, проведены масштабные исследования ситуации в разных регионах, собран лучший опыт. Подготовленный законодателями документ должен быть принят до августа 2019 года.

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