2019-02-13T19:20:06+03:00
Происшествия

Почему дело о перестрелке охраны олигарха и ЧОПовцев в "Москва-Сити" так и не дошло до суда

В результате громкого ЧП один человек погиб, еще пятеро получили ранения
Александр РОГОЗА@rogozavr
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18 ноября 2017 года. Полицейский автомобиль у входа в башню "Око" московского международного делового центра "Москва-Сити". ФОТО Максим Григорьев/ТАСС18 ноября 2017 года. Полицейский автомобиль у входа в башню "Око" московского международного делового центра "Москва-Сити". ФОТО Максим Григорьев/ТАСС
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В ноябре 2017-го эта новость держалась в топе больше недели. Еще бы! На входе башни «Око» Москва-сити произошла перестрелка с участием двух десятков мужчин. Палили направо и налево, как в голливудских боевиках. Итог - шесть человек получили огнестрельные ранения, один из них спустя сутки скончался.

Расследование тянется уже почти полтора года. Но до суда дело так и не дошло. Почему?

VIP-ЧП

Началось все, напомним, с шумного праздника. Вечер пятницы. Авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов арендует под свой юбилей большой банкетный зал в небоскребе, приглашает человек триста гостей, заказывает звезд эстрады - ждут Лепса, Валерия Меладзе и Любовь Успенскую. В зале звучат тосты. Все кушают и выпивают. Ко входу то и дело подъезжают крутые тачки. Очевидцы потом рассказывали, что около 21:00 у башни остановился черный «Мерседес» и два джипа сопровождения. Миллиардер Гавриил Юшваев, которого называют одним из владельцев башни «Око», с телохранителями прошел в здание. «Мерс» с несколькими охранниками «припарковался», загородив VIP-вход. За прием дорогих гостей Павлова отвечал принадлежавший бизнесмену через третьих лиц ЧОП «Грэс-2». Упакованные в бронежилеты бойцы в черном подошли к иномарке: мол, отъезжайте. Из машину тут же высыпало несколько крепких мужчин. Уезжать никто не собирался. Начался разговор из серии «А ты кто такой?» Пошли друг друга пихать. Рядом в машине сидели трое сотрудников ФГУП «Охрана» - это такой государственный «ЧОП», который находится в ведении Росгвардии. Решили разнять дерущихся.

- В это время кто-то из сопровождения Юшваева вызвал группу поддержки, - рассказывал «КП» источник, близкий к следствию. - Приехали еще несколько машин. Оттуда выскочили кавказцы с пистолетами и, даже не вникая в суть дела, открыли огонь.

Оружие повытаскивали все. Стреляли много и громко. Раненых ЧОПовцев и сотрудников ФГУП «Охрана» товарищи пытались утащить в здание, повезли на лифтах в банкетный зал, где дежурили еще несколько секьюрити. Оппоненты с пистолетами кинулись за ними...

Сразу было понятно, что в этом VIP-ЧП попробуй еще разберись, кто кого ровнее. С одной стороны - охрана владельца «Око», с другой - ЧОП авторитетного бизнесмена.

Первых подозреваемых Следственный комитет задержал только через неделю. Суд арестовал двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Магомеда Исмаилова, которого в прессе назвали начальником охраны Юшваева. И некоего Эльдара Хамидова. Тоже интересная личность. 29-летний дагестанец часто приезжал в Москву для участия в боях ММА (смешанные единоборства), при этом в 2015 году в Краснодарском крае его уже судили - за незаконный оборот оружия, спортсмен возил с собой незарегистрированный пистолет (суд дал 3 месяца колонии, но так как в СИЗО Хамидов просидел дольше, его отпустили сразу после приговора).

Миллиардера Гавриила Юшваева называют одним из владельцев башни «Око». Фото ТАСС

Миллиардера Гавриила Юшваева называют одним из владельцев башни «Око». Фото ТАСС

Позже Исмаилову предъявили обвинение по статье «хулиганство», а Хамидову помимо этого добавили еще и «покушение на убийство». В ходе следствия выяснилось, что именно он стрелял в «росгвардейца» Дмитрия Якобсона - пуля попала в живот и прошла навылет. Бывшего спецназовца врачам удалось спасти.

Впрочем, вскоре обвиняемым оказался уже и сам Якобсон.

РАНЕНЫЙ «РОСГВАРДЕЕЦ» ОКАЗАЛСЯ ОБВИНЯЕМЫМ

- Начался какой-то абсурд, - комментирует ход расследования адвокат Якобсона Антон Гостев. - Моему подзащитному было предъявлен обвинение по той же статье «хулиганство». Хотя он в том конфликте он просто пытался разнять мужчин. То, что одна из сторон начнет стрелять, никто не ожидал.

Вместе с Якобсоном в списке обвиняемых оказались еще двое пострадавших в той перестрелке сотрудников ЧОП «Грэпс-2». Кирилл Титоренко получил огнестрельные ранения в голову и живот, врачам пришлось ампутировать пробитое пулей легкое. Второй «чоповец», Платон Койда, после ранения скончался. То есть, ему обвинение предъявили посмертно...

По словам Гостева, уголовное дело завели вопреки заключению экспертизы: на руках Якобсона даже не нашли следов пороховых газов, а из его пистолета - это тоже установлено - в тот вечер не стреляли.

После череды жалоб в прокуратуру к истории подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Действия следователя Левона Агаджаняна, который с самого начала вел это дело, вызывают вопросы, - заявил «Комсомольской Правде» Хинштейн. - Люди, которым он предъявил обвинение, чудом остались живы. Тот же Якобсон теперь инвалид. Установлено, что его ранили спустя примерно минуту после начал конфликта. Сам он оружия не применял. Ну и какое тут хулиганство? Я напомню, что сотрудники ФГУП «Охрана» наоборот пытались пресечь конфликт.

Депутат написал запрос в Следственный комитет. После этого дело передали из московского управления СК в федеральный главк. Там проводят проверку, как велось расследование. Первые результаты - обвинение против Якобсона, Титоренко и покойного Койды сняты. Признаков хулиганства с их стороны следователь по особо важным делам из центрального аппарата не нашел.

- С самого начала возникало ощущение, что это дело кто-то пытается развалить, - говорит Александр Хинштейн. - Я не могу исключить и такого. Все-таки зачинщики и их покровители - люди непростые. На днях следователь Агаджанян написал рапорт об увольнении. По моей информации, это напрямую связано с делом о стрельбе в Москва-сити.

За год с лишним расследования в московском СК дело в суд так и не ушло. Может, «Центр» все-таки доведет его до конца?

По информации «КП», на текущий момент статус Исмаилова и Хамидова остается прежним. Они обвиняемые. Им светят реальные сроки.

- Да, следственные действия еще продолжаются, - подтвердил адвокат Антон Гостев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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