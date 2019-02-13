Почему дело о перестрелке охраны олигарха и ЧОПовцев в "Москва-Сити" так и не дошло до суда

В ноябре 2017-го эта новость держалась в топе больше недели. Еще бы! На входе башни «Око» Москва-сити произошла перестрелка с участием двух десятков мужчин. Палили направо и налево, как в голливудских боевиках. Итог - шесть человек получили огнестрельные ранения, один из них спустя сутки скончался.

Расследование тянется уже почти полтора года. Но до суда дело так и не дошло. Почему?

VIP-ЧП

Началось все, напомним, с шумного праздника. Вечер пятницы. Авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов арендует под свой юбилей большой банкетный зал в небоскребе, приглашает человек триста гостей, заказывает звезд эстрады - ждут Лепса, Валерия Меладзе и Любовь Успенскую. В зале звучат тосты. Все кушают и выпивают. Ко входу то и дело подъезжают крутые тачки. Очевидцы потом рассказывали, что около 21:00 у башни остановился черный «Мерседес» и два джипа сопровождения. Миллиардер Гавриил Юшваев, которого называют одним из владельцев башни «Око», с телохранителями прошел в здание. «Мерс» с несколькими охранниками «припарковался», загородив VIP-вход. За прием дорогих гостей Павлова отвечал принадлежавший бизнесмену через третьих лиц ЧОП «Грэс-2». Упакованные в бронежилеты бойцы в черном подошли к иномарке: мол, отъезжайте. Из машину тут же высыпало несколько крепких мужчин. Уезжать никто не собирался. Начался разговор из серии «А ты кто такой?» Пошли друг друга пихать. Рядом в машине сидели трое сотрудников ФГУП «Охрана» - это такой государственный «ЧОП», который находится в ведении Росгвардии. Решили разнять дерущихся.

- В это время кто-то из сопровождения Юшваева вызвал группу поддержки, - рассказывал «КП» источник, близкий к следствию. - Приехали еще несколько машин. Оттуда выскочили кавказцы с пистолетами и, даже не вникая в суть дела, открыли огонь.

Оружие повытаскивали все. Стреляли много и громко. Раненых ЧОПовцев и сотрудников ФГУП «Охрана» товарищи пытались утащить в здание, повезли на лифтах в банкетный зал, где дежурили еще несколько секьюрити. Оппоненты с пистолетами кинулись за ними...

Сразу было понятно, что в этом VIP-ЧП попробуй еще разберись, кто кого ровнее. С одной стороны - охрана владельца «Око», с другой - ЧОП авторитетного бизнесмена.

Первых подозреваемых Следственный комитет задержал только через неделю. Суд арестовал двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Магомеда Исмаилова, которого в прессе назвали начальником охраны Юшваева. И некоего Эльдара Хамидова. Тоже интересная личность. 29-летний дагестанец часто приезжал в Москву для участия в боях ММА (смешанные единоборства), при этом в 2015 году в Краснодарском крае его уже судили - за незаконный оборот оружия, спортсмен возил с собой незарегистрированный пистолет (суд дал 3 месяца колонии, но так как в СИЗО Хамидов просидел дольше, его отпустили сразу после приговора).

Миллиардера Гавриила Юшваева называют одним из владельцев башни «Око». Фото ТАСС

Позже Исмаилову предъявили обвинение по статье «хулиганство», а Хамидову помимо этого добавили еще и «покушение на убийство». В ходе следствия выяснилось, что именно он стрелял в «росгвардейца» Дмитрия Якобсона - пуля попала в живот и прошла навылет. Бывшего спецназовца врачам удалось спасти.

Впрочем, вскоре обвиняемым оказался уже и сам Якобсон.

РАНЕНЫЙ «РОСГВАРДЕЕЦ» ОКАЗАЛСЯ ОБВИНЯЕМЫМ

- Начался какой-то абсурд, - комментирует ход расследования адвокат Якобсона Антон Гостев. - Моему подзащитному было предъявлен обвинение по той же статье «хулиганство». Хотя он в том конфликте он просто пытался разнять мужчин. То, что одна из сторон начнет стрелять, никто не ожидал.

Вместе с Якобсоном в списке обвиняемых оказались еще двое пострадавших в той перестрелке сотрудников ЧОП «Грэпс-2». Кирилл Титоренко получил огнестрельные ранения в голову и живот, врачам пришлось ампутировать пробитое пулей легкое. Второй «чоповец», Платон Койда, после ранения скончался. То есть, ему обвинение предъявили посмертно...

По словам Гостева, уголовное дело завели вопреки заключению экспертизы: на руках Якобсона даже не нашли следов пороховых газов, а из его пистолета - это тоже установлено - в тот вечер не стреляли.

После череды жалоб в прокуратуру к истории подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Действия следователя Левона Агаджаняна, который с самого начала вел это дело, вызывают вопросы, - заявил «Комсомольской Правде» Хинштейн. - Люди, которым он предъявил обвинение, чудом остались живы. Тот же Якобсон теперь инвалид. Установлено, что его ранили спустя примерно минуту после начал конфликта. Сам он оружия не применял. Ну и какое тут хулиганство? Я напомню, что сотрудники ФГУП «Охрана» наоборот пытались пресечь конфликт.

Депутат написал запрос в Следственный комитет. После этого дело передали из московского управления СК в федеральный главк. Там проводят проверку, как велось расследование. Первые результаты - обвинение против Якобсона, Титоренко и покойного Койды сняты. Признаков хулиганства с их стороны следователь по особо важным делам из центрального аппарата не нашел.

- С самого начала возникало ощущение, что это дело кто-то пытается развалить, - говорит Александр Хинштейн. - Я не могу исключить и такого. Все-таки зачинщики и их покровители - люди непростые. На днях следователь Агаджанян написал рапорт об увольнении. По моей информации, это напрямую связано с делом о стрельбе в Москва-сити.

За год с лишним расследования в московском СК дело в суд так и не ушло. Может, «Центр» все-таки доведет его до конца?

По информации «КП», на текущий момент статус Исмаилова и Хамидова остается прежним. Они обвиняемые. Им светят реальные сроки.

- Да, следственные действия еще продолжаются, - подтвердил адвокат Антон Гостев.

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