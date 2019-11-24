Топ-10 вопросов о МЦД: что 70 тысяч пассажиров спрашивали у дежурных на станциях

В первые дни работы МЦД у пассажиров возникло много вопросов по использованию нового транспорта, оплате проезда. Именно для этого на станции на дежурство вышли около 500 сотрудников метрополитена, к которым обратились более 70 тысяч пассажиров. Чаще всего москвичи и жители области спрашивали, как найти выход ко станции МЦД или как с диаметров пересесть на метро, но были и проблемные вопросы о работе карт «Тройка» и поездов «Иволга». В Департаменте транспорта составили топ-10 вопросов пассажиров с ответами на них.

1. Как перекодировать карту?

Для этого можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

2. Что делать, если карта не срабатывает?

Ее стоит активировать (см. вопрос 1). Если вы уже активировали свою карту, и она не срабатывает – обратитесь в кассу метро или ж/д, а также к контроллерам на станциях ж/д.

3. Как найти выход к платформе МЦД?

Ориентируйтесь на навигацию, ищите обозначения с D1, D2, в часы пик на станциях также можно обратиться за помощью к дежурным сотрудникам метрополитена, их можно узнать по красным жилеткам с логотипом МЦД и красной повязке на рукаве.

4. Когда начнут блокировать «Тройки»?

В ближайшее время блокировка карт «Троек» проводится не будет, она начнется только тогда, когда все турникеты и валидаторы будут настроены, а пассажиры привыкнут к правилам валидации.

5. МЦД – это только поезда «Иволга»?

Поезда ходят в смешанном режиме. Помимо поездов «Иволга» и существующих электричек пассажиров на МЦД-1 от Одинцово до Лобни перевозят поезда «Аэроэкспресс», которые следуют со всеми остановками от Одинцово до Савеловской, а также делают остановку на Окружной. При этом проезд в «Аэроэкспрессе» также можно оплатить билетами для поездки на МЦД по карте «Тройка».

6. Как будет проводиться валидация проездного документа на количество поездок/месячный абонемент?

В «Центральной» зоне действуют все существующие абонементы метро, которые записываются на «Тройку» (60 поездок, 1 сутки, 30 дней и т.д.), но выехать в зону «Пригород» по этому абонементу нельзя. Для проезда в зоне «Пригород» для оплаты проезда пассажиры могут воспользоваться абонементами на 1 сутки (285 рублей), 3 суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей) и т.д. Выбранный абонемент необходимо записать на карту «Тройка». При этом для выезда в «Дальнюю» зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо приобретать существующий пригородный абонемент, либо абонемент «Пригород» + существующий абонемент от конечной станции МЦД до станции назначения.

7. Где и как перекодировать социальную карту москвича пенсионерам?

Социальная карта пенсионера не нуждается в активации, пассажиру стоит просто обратиться с картой в кассу и на нее будет записан бесплатный абонемент на один месяц.

8. Надо ли перекодировать социальную карту учащихся и студентов?

Да, социальную карту учащегося или студента необходимо активировать. Для этого можно обратиться в любую кассу Московского метрополитена.

9. Надо ли активировать социальную карту Московской области?

Да, социальную карту Московской области надо активировать, для этого стоит обратиться в МФЦ.

10. До какого срока можно бесплатно активировать карту «Тройка»?

Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен, активация будет бесплатной вне зависимости от того, когда пассажир решит это сделать.

РЕПОРТАЖ

На МЦД поехали: как я добиралась из Москвы в Одинцово

Наш корреспондент рассказывает о нюансах поездки, навигации и стоимости (подробности)