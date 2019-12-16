Как живет мальчик из Подмосковья, нашедший тело зверски убитой отцом-полицейским мамы

«Скоро Новый год, а у нас ни денег, ни сил праздновать. Внука жалко, за что только ему эти страдания».

Этот короткий пост на своей страничке в соцсети оставила 54-летняя Анна Верба, бабушка 9-летнего Димы (имя ребенка изменено), который в январе 2018 года проснулся утром и нашел маму с 57 ножевыми ранениями.

Тогда история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска, как говорится, гремела из каждого утюга. Жестокость событий просто зашкаливает. Действующий сотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену и, скрыв улики (окровавленные простыни и одежду он успел сжечь Ред.), как ни в чем ни бывало отправился на службу.

Папаша, конечно, прекрасно понимал, что тело мамы найдет семилетний сын, который в ночь убийства спал в своей комнате. Так и случилось. Утром перепуганный мальчуган, увидев мать в луже крови и стал звонить отцу на мобильный. Тот еще долго не отвечал, а потом все-таки взял трубку. Первые два часа доблестный СОБРовец отрицал свою вину, а потом во всем признался. Спустя год еще одним шоком стал небывало мягкий приговор суда. В ноябре 2018-го Сергей Гусятников, вместо максимально возможных 15 лет получил всего 9 (!).

МАЛЬЧИК МЕЧТАЕТ УСЛЫШАТЬ ГОЛОС МАМЫ

Мы узнали, как сейчас живет мальчик и пообщались с его бабушкой Анной Верба, которая сразу после случившегося оформила опеку над внуком.

- В январе исполнится два года, как нет моей дочки Леночки. Оказалось, что время не лечит. Мы с внуком каждый день таскаемся по врачам. Сейчас он на дневном стационаре: дают знать о себе последействия шокового состояния. От психологов просто не вылезаем. Они помогают, но разве такое забудешь. Внук, как объясняют врачи, стал «заедать» проблему: набрал лишний вес. У меня тоже нервы ни к черту. Из-за всех этих переживаний ноги почти перестали ходить, а ведь я еще не старуха. Врачи говорят: психосоматика, мол это не лечится. Мне бы сейчас работать, как-то мальчика обеспечивать, но это просто невозможно: нет ни сил, ни времени.

- То есть вы сейчас на пенсию живете?

- Да. У меня пенсия по потери кормильца крошечная по московским меркам - всего 9 тысяч рублей. У внука сумма больше. Но его деньги я не трачу, откладываю к совершеннолетию. Ему ведь придется платить ипотеку. Сейчас мы живем в Солнечногорске, в той самой квартире, где и произошло убийство. Дочка и зять, будь он проклят, взяли ее в ипотеку. И сейчас единственный наследник - мой несовершеннолетний внук. До его 18-летия банк обещал нас не тревожить, а что будет потом, страшно даже представить.

- Несмотря на то что мальчик сам нашел тело мамы Вы долго скрывали от него, что она мертва. Сейчас он знает правду?

- Да, спустя два месяца я все ему рассказала. Он долго это не мог принять, продолжал верить, что мама в больнице и вот-вот вернется домой. Мы каждый день о ней вспоминаем. Внук говорит, что мечты у него всего две: услышать хотя бы раз ее голос мамы и прикоснуться к ее руке.

ОТЕЦ ИЛИ ЗВЕРЬ

- Про то что убийство совершил его родной отец тоже рассказали?

- Психологи настояли на том, что ребенок должен знать правду. Я сопротивляться не стала, хотя конечно, для него это был еще один удар. Сейчас об отце он даже слышать не хочет. Общительный, открытый парень, он тут же замыкается в себе, если кто-то из знакомых затрагивает тему отца.

- На суде Гусятников, просил более мягкое наказание, так как у него на иждивении есть сын. И ведь смягчили. Вам удалось это решение оспорить?

- До сих пор воюем. 18 декабря суд по лишению его родительских прав. Я долго платила адвокатам, потом мне стали общественные организации помогать. Надеюсь, все это скоро закончится. Какой он отец, если так с сыном поступил: изверг, а не отец. Когда его лишат прав, подам кассацию, чтобы еще год прибавили к сроку. До этого нам удалось доказать, что то, что он действующим сотрудником полиции был - это не смягчающее обстоятельство. Почти год судов и к первоначальным 9 годам прибавился год. Надеюсь, еще год приплюсовать после лишения его родительских прав.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Про словам бабушки, Дима, все еще верит в Деда Мороза. Мальчишка надеется, что он обязательно придет к нему домой с подарками. Он и письмо уже написал: попросил ноутбук, чтобы к школьному уроку информатики было на чем готовиться и балалайку. Парень играет в ансамбле народных инструментов и мечтает выступать на большой сцене. Если вы хотите помочь мальчику, напишите на электронную почту anastasiya.vardanyan@phkp.ru, также новогодние подарки можно принести в редакцию по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд 1/23. Мы обязательно их передадим.