2019-12-16T16:47:04+03:00
Происшествия

Как живет мальчик из Подмосковья, нашедший тело зверски убитой отцом-полицейским мамы

Сергея Гусятникова до сих пор не лишили родительских прав, а мальчик с бабушкой выживают на крошечную пенсию и таскаются по психологам
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Cотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену (на фото) и, скрыв улики, отправился на службу.Cотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену (на фото) и, скрыв улики, отправился на службу.
Изменить размер текста:

«Скоро Новый год, а у нас ни денег, ни сил праздновать. Внука жалко, за что только ему эти страдания».

Этот короткий пост на своей страничке в соцсети оставила 54-летняя Анна Верба, бабушка 9-летнего Димы (имя ребенка изменено), который в январе 2018 года проснулся утром и нашел маму с 57 ножевыми ранениями.

Тогда история семьи Гусятниковых из подмосковного Солнечногорска, как говорится, гремела из каждого утюга. Жестокость событий просто зашкаливает. Действующий сотрудник СОБРА Сергей Гусятников из ревности убил спящую жену и, скрыв улики (окровавленные простыни и одежду он успел сжечь Ред.), как ни в чем ни бывало отправился на службу.

Папаша, конечно, прекрасно понимал, что тело мамы найдет семилетний сын, который в ночь убийства спал в своей комнате. Так и случилось. Утром перепуганный мальчуган, увидев мать в луже крови и стал звонить отцу на мобильный. Тот еще долго не отвечал, а потом все-таки взял трубку. Первые два часа доблестный СОБРовец отрицал свою вину, а потом во всем признался. Спустя год еще одним шоком стал небывало мягкий приговор суда. В ноябре 2018-го Сергей Гусятников, вместо максимально возможных 15 лет получил всего 9 (!).

МАЛЬЧИК МЕЧТАЕТ УСЛЫШАТЬ ГОЛОС МАМЫ

Мы узнали, как сейчас живет мальчик и пообщались с его бабушкой Анной Верба, которая сразу после случившегося оформила опеку над внуком.

- В январе исполнится два года, как нет моей дочки Леночки. Оказалось, что время не лечит. Мы с внуком каждый день таскаемся по врачам. Сейчас он на дневном стационаре: дают знать о себе последействия шокового состояния. От психологов просто не вылезаем. Они помогают, но разве такое забудешь. Внук, как объясняют врачи, стал «заедать» проблему: набрал лишний вес. У меня тоже нервы ни к черту. Из-за всех этих переживаний ноги почти перестали ходить, а ведь я еще не старуха. Врачи говорят: психосоматика, мол это не лечится. Мне бы сейчас работать, как-то мальчика обеспечивать, но это просто невозможно: нет ни сил, ни времени.

- То есть вы сейчас на пенсию живете?

- Да. У меня пенсия по потери кормильца крошечная по московским меркам - всего 9 тысяч рублей. У внука сумма больше. Но его деньги я не трачу, откладываю к совершеннолетию. Ему ведь придется платить ипотеку. Сейчас мы живем в Солнечногорске, в той самой квартире, где и произошло убийство. Дочка и зять, будь он проклят, взяли ее в ипотеку. И сейчас единственный наследник - мой несовершеннолетний внук. До его 18-летия банк обещал нас не тревожить, а что будет потом, страшно даже представить.

- Несмотря на то что мальчик сам нашел тело мамы Вы долго скрывали от него, что она мертва. Сейчас он знает правду?

- Да, спустя два месяца я все ему рассказала. Он долго это не мог принять, продолжал верить, что мама в больнице и вот-вот вернется домой. Мы каждый день о ней вспоминаем. Внук говорит, что мечты у него всего две: услышать хотя бы раз ее голос мамы и прикоснуться к ее руке.

ОТЕЦ ИЛИ ЗВЕРЬ

- Про то что убийство совершил его родной отец тоже рассказали?

- Психологи настояли на том, что ребенок должен знать правду. Я сопротивляться не стала, хотя конечно, для него это был еще один удар. Сейчас об отце он даже слышать не хочет. Общительный, открытый парень, он тут же замыкается в себе, если кто-то из знакомых затрагивает тему отца.

- На суде Гусятников, просил более мягкое наказание, так как у него на иждивении есть сын. И ведь смягчили. Вам удалось это решение оспорить?

- До сих пор воюем. 18 декабря суд по лишению его родительских прав. Я долго платила адвокатам, потом мне стали общественные организации помогать. Надеюсь, все это скоро закончится. Какой он отец, если так с сыном поступил: изверг, а не отец. Когда его лишат прав, подам кассацию, чтобы еще год прибавили к сроку. До этого нам удалось доказать, что то, что он действующим сотрудником полиции был - это не смягчающее обстоятельство. Почти год судов и к первоначальным 9 годам прибавился год. Надеюсь, еще год приплюсовать после лишения его родительских прав.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Про словам бабушки, Дима, все еще верит в Деда Мороза. Мальчишка надеется, что он обязательно придет к нему домой с подарками. Он и письмо уже написал: попросил ноутбук, чтобы к школьному уроку информатики было на чем готовиться и балалайку. Парень играет в ансамбле народных инструментов и мечтает выступать на большой сцене. Если вы хотите помочь мальчику, напишите на электронную почту anastasiya.vardanyan@phkp.ru, также новогодние подарки можно принести в редакцию по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд 1/23. Мы обязательно их передадим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Подмосковье легковушка сбила ребенка
Первые новогодние поезда вышли на линии московского метро
Новый температурный рекорд будет поставлен в Москве 19 декабря
В Домодедово задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в самолете
Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве
В Москве второй день подряд объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Москву ожидает мокрый снег
Синоптики пообещали москвичам оттепель
Завершен первый этап строительства высокотехнологичного экотехнопарка «Калуга»
Стали известны подробности отравления малыша наркотиками в Москве
В Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками
Более 10 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники
В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники
Житель Подмосковья ищет помощника, чтобы распутать километр гирлянд
Департамент здравоохранения считает заключение экс-заведующей роддомом №27 слишком строгой мерой
Станции метро и МЦК украсят к Новому году
Водитель насмерть сбил женщину в Новой Москве
Погода в Москве на 12 декабря 2019 года: небольшой температурный минус
В аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов
В Барвихе полиция накрыла подпольное казино для женщин
Парк «Остров мечты» откроется в Москве в конце февраля
Собянин: «В этом году в Москве около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации»