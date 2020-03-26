Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: К новым корпусам провели газ и воду

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы завершили строительство газопровода и водопровода для инфекционной больницы в Новой Москве для больных коронавирусом. Напомним, из-за угрозы распространения новой опасной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское строится современный медицинский центр для заражённых.

По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз официально подтвержден у 410 человек, из них 15 пациентов выздоровели. Первых больных коронавирусом инфекционный центр в Новой Москве готовится принять ориентировочно через три недели.

- Для корпусов больницы построен и готов к врезке в газораспределительную систему Москвы магистральный газопровод общей длиной более 11 километров, - сообщил в четверг, 26 марта, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сейчас строятся еще 3,5 километра распределительных сетей на площадке медцентра. Также уже полностью проложены водопроводные и канализационные сети. Работы, которые обычно занимают до полутора лет, были выполнены в считанные дни. Это стало возможным благодаря высокой квалификации специалистов Комплекса городского хозяйства, наличию собственных строительно-монтажных подразделений.

По его словам, на 30 процентов построена котельная, которая обеспечит больницу теплом и горячей водой. Ее мощность - 15,5 Гкал в час, поскольку для огромного центра потребуется много газа - порядка 2,5 тысяч кубометров в час.

Кроме того, продолжается строительство отдельной изолированной водосточной сети на территории больницы, двух локальных очистных сооружений с обеззараживанием поверхностного стока, водозаборного узла и двух канализационно-насосных станций, а также электросетей.

"Уже завершен первый этап технологического присоединения, выдано 8,1 МВт мощности, - сообщил Петр Бирюков. - В рекордно короткие сроки - за 10 дней - проложены почти 8 километров кабельных линий, построены и включены четыре трансформаторные подстанции. В обычных условиях с учетом проектирования на такие работы потребовалось бы не менее полугода".

По его словам, только инженерной начинкой новой больницы занимаются около 2 тысяч специалистов и порядка 400 единиц техники. "Все работы ведутся круглосуточно, по графику и завершатся в срок", - заключил Петр Бирюков.

ТТХ МЕДЦЕНТРА

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 223 койки реанимации. При необходимости - расширение до 656 коек и трансформация каждой койки под реанимационную.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

Всего - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 13 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 5 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 1,2 тысячи единиц техники;

- корпуса соберут из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей;

- проложат 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- построят водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной более 11 км;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

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