Карантин в Москве из-за коронавируса: что закрыто и что будет работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Из-за коронавируса в Москве будет введен карантин. Жителей столицы ждут девять нерабочих дней - с 28 марта по 5 апреля. Это не каникулы, а серьезная мера предотвращения распространения инфекции в городе. Мэр Сергей Собянин на этот период принял ряд дополнительных ограничений. Закроются торговые центры, кафе и рестораны, ночные клубы и кальянные, магазины розничной торговли, парки. А что будет работать, куда идти за покупками — рассказываем.

1. Какие магазины закроют, а какие нет?

Во всех торгово-развлекательных центрах закрыли магазины с одеждой и обувью, детские комнаты с аниматорами, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и все, что касается отдыха и развлечений.

- Мы работаем с 10.00 до 22.00, продовольственный магазин "Ашан" - с 8.30 до 0.00, - рассказали в ТЦ "Авиапарк".

Во всех московских ТРЦ работают продуктовые супермаркеты и аптеки.

В маленьких городских магазинах, на рынках также можно будет купить продукты.

- Мы продолжаем работать в обычном режиме. Товары есть, - сказали в "Перекрестке".

Продуктовые супермаркеты и аптеки будут работать в обычном режиме, даже в ТРЦ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не закроются аптеки и магазины с детскими товарами.

Продолжат работать заправки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости. А это: санитарно-гигиеническая маски, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное и хозяйственное, зубная паста и щетки, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленки детские, шампунь для детей, крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски-пустышки, а также бензин и дизельное топливо.

2. Можно ли идти в парк?

Закроют только крупные парки, где собирается много людей. Большинство парков у дома продолжат работу. Закроют полностью ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьбу «Кусково».

В Парке Горького и "Сокольниках" запрут ворота, продолжат работу охранные агентства, чтобы несознательные граждане не лезли в парк.

Даже в "Зарядье", где открытая территория, появились временные заборы.

3. Изменится ли график банков, страховых компаний, предприятий ЖКХ?

Банки и страховые компании продолжат работать в обычном режиме и в онлайн-формате.

- Для безопасности рекомендуем ограничить посещение общественных мест, в том числе и офисов банка. Большинство операций вы можете проводить онлайн, но для переоформления и получения карты, например, нужно прийти в офис, - рассказали в Сбербанке.

- Все банковские отделения работают в стандартном режиме, так же, как и контактный центр, - ответили в Альфа Банке.

Банки и страховые компании продолжат работать в обычном режиме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприятия, оказывающие похоронные услуги, также график не поменяли.

- Работаем круглосуточно, можно звонить по телефону горячей линии 8-495-790-39-57, - сказали в Мосгорритуал.

- Переходим на дистанционное обслуживание клиентов. Все услуги граждане могут получить не приходя в офис: в личном кабинете клиента (my.mosenergosbyt.ru) и мобильном приложении "Мой Мосэнергосбыт", - сказали в "Мосэнергосбыте".

Подробнее, как теперь коммунальные службы решают бытовые проблемы москвичей — читайте в ближайших номерах «КП» и на сайте kp.ru.

4. Что с общественным транспортом?

Наземный транспорт и метро продолжат свою работу.

- Подвижной состав, ручки дверей, кассовые зоны, турникеты и эскалаторы ежедневно тщательно убираются и моются, в том числе со специальными дезинфицирующими средствами. Сотрудники клининговой службы стали проводить дезинфекцию чаще – один раз в 1,5–2 часа. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются один раз в час, - рассказали в Московском метрополитене.

Дезинфекция вагонов столичного метро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Более 6500 автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев каждый день проходят дезинфекцию. Водители не продают билеты, поэтому заранее выбирайте способ оплаты проезда, - объясняют в «Мосгортрансе».

5. Парковки останутся платными?

- Предстоящие «каникулы» — это не праздничные дни (в соответствии с Указом Президента), поэтому парковка остается платной с 30 марта по 4 апреля. Еще раз просим никуда не ездить, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

В воскресенье, 5 апреля, все парковки, кроме тех, на которых установлен повышенный тариф 380 рублей в час, будут традиционно бесплатными

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