Собянин: «В пандемию у нас меньше ограничений, чем в других странах»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москве и в целом России удаётся проходить пандемию с меньшими ограничениями, чем в других странах, за счёт системной работы всех структур здравоохранения. Об этом сегодня, 16 апреля, на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения РФ заявил руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное, первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь, лабораторный сектор, и командная организация всей государственной работы на всех органах, - сказал Собянин. - Именно потому, что нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, сохраняется экономическая активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам, меньше экономические потери».

Эту ситуацию, как подчеркнул мэр, психологически проще переживать, когда можно перемещаться свободно. А поддержку жителям готовы оказать тысячи волонтеров, общественных организаций, государство. При этом во время лечения гарантирована практически персональная помощь каждому пациенту, ведение его от начала болезни и до выздоровления.

«И это отличие - Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельное высококлассное учреждение, а в целом медицинскую систему как систему, - продолжил мэр. - Это позволило нам гораздо безболезненнее и уверенно проходить все этапы пандемии».

Мэр отметил, что в Москве с самого начала пандемии не планировалось никакое глобальное закрытие столицы.

«Среди всех авиационных европейских хабов Москва - номер 1, - напомнил Собянин. - В Москву прилетает каждый год больше 100 миллионов человек. Ни один хаб в Европе такого объема не пропускает через себя. Но даже если там есть сравнительный поток, то по другим параметрам и близко никто не стоял».

Как уточнил мэр, каждый день на электричках в Москву въезжает больше 2 миллионов человек. В столицу каждый день въезжает и выезжает 1,5 миллиона машин. В целом мы имеем оборот иногородних граждан около 3,5 - 4 миллионов человек ежедневно. «Закрытие Москвы обозначало бы 100-процентное, полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек, - сказал Собянин. - Так устроена наша страна, так устроена транспортная система. Она так складывалась десятилетиями и веками».

По его словам, несмотря на пандемию с майских праздников 2020 года и до апреля этого года Москва живет и работает в нормальном режиме, практически без серьезных ограничений. Все это время в столице продолжалось строительство поликлиник и реорганизация первичного звена.

Мэр отметил, что после пандемии активнее будут развиваться все наработки в информатизации и цифровизации здравоохранения, а также другие нововведения в этой сфере.