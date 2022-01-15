«За год в Московской области завершили расследование по 3 тысячам уголовных дел»: Следственному комитету России исполняется 11 лет

В начале августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали пять человек. Среди них - фигурант дела об убийстве Владимира Маругова Александр Мавриди. Фото: ГСУ СК по Московской области

Многие обыватели считают («спасибо» кино и сериалам!), что Следственный комитет занимается расследованием исключительно убийств. Однако это не так. Помимо убийств в подследственность СК входит большой список и других тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса, а также некоторые преступления, связанные с экономической деятельностью.

15 января - день образования Следственного комитета России. В 2011 году в этот день вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете РФ», подписанный Президентом. И с этого дня Следственный комитет стал самостоятельным ведомством, осуществляющим функции предварительного расследования.

Накануне профессионального праздника корреспондент KP.RU пообщался с сотрудниками ГСУ СК по Московской области, расследующими самые резонансные дела. Чего только стоит побег из ИВС пятерых арестантов, среди которых оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля»; перестрелка в Вешках, которую несколько часов вел бизнесмен Владимир Барданов, закидывая гранатами росгвардейцев; ЧП с самодельным взрывным устройством на территории монастыря в Серпухове. Впрочем, обо всем по порядку.

ЗА ГОД ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 3 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

- Территория Подмосковья - не простая, - говорит руководитель Главного следственного управления СК России по Московской области Александр Стариков. - Наличие большого количества крупных хозяйствующих субъектов и плотность населения говорят сама за себя. (Московская область занимает 2 место после Москвы по числу жителей, согласно предварительным данным последней переписи, на ее территории проживают более 10 млн человек, - Авт.). Отсюда и число преступлений, совершенных в Московской области, - на порядок выше, чем в других регионах. В 2021 году следователями ГСУ СК России по Московской области проведена достойная работа по всем направлениям деятельности. В прошлом году нашими сотрудниками окончено более 3 тысяч уголовных дел. Если быть точным, 3304 дела, «львиная доля» которых - по тяжким и особо тяжким преступлениям (2343).

По словам генерала-майора юстиции Александра Старикова, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Подмосковье держится на высоком уровне.

- За минувший год на территории Московской области зарегистрировано 322 убийства. Их раскрываемость составила 98%. 95,8% - раскрываемость по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть (204 таких преступления было совершено в прошлом году, - Авт.). 98,3% - по изнасилованиям (129, - Авт.).

Отдельный разговор - по организованной преступности.

- В 2021 году в производстве у следователей ГСУ СК по Московской области находились уголовные дела в отношении 31 члена семи разных банд, в том числе этнических. Расследовались 85 эпизодов различных преступлений, совершенных членами ОПГ (в том числе 34 убийства) с 1994 по 2019 годы.

Впрочем, лучше цифр и статистики о работе следователей говорят раскрытые преступления. Тем более, что в Подмосковье в 2021 году расследовались громкие, резонансные уголовные дела, которые гремели на всю страну.

ЯНВАРЬ: ПОХИЩЕНИЕ МЛАДЕНЦА

В первые дни нового 2021 года в Подольске в правоохранительные органы обратилась женщина. Она заявила, что у нее похитили новорожденного сына. Точнее, она сама отдала его, чтобы вылечить от смертельного недуга… СК возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Оказалось, что одна из знакомых внушила женщине, якобы на ее малыше лежит смертельное проклятье. И попросила отдать младенца, «чтобы спасти». Женщина клянется, что ей так заморочили голову, введя в состояние гипноза, что она даже могильных червей в кроватке видела! Малыша забрали, а через несколько дней маме начали названивать и вымогать деньги на лечение сына. Мол, иначе он умрет. Тогда женщина и пришла писать заявление.

Оказалось, что одна из знакомых внушила женщине, якобы на ее малыше лежит смертельное проклятье. Фото: ГСУ СК по Московской области

Уже спустя несколько суток задержали троих похитителей. 59-летнюю женщину, ее взрослого сына и невестку. Пожилая женщина заявила, что взяла ребенка, чтобы отдать жене сына, которая не могла родить сама. (Никаких болезней у мальчика, конечно же, не было. Его вернули маме в добром здравии).

Фото: ГСУ СК по Московской области

«Колдунью» суд приговорил к пяти годам колонии, ее сноху - к трем. Сын осужден на два года условно.

ФЕВРАЛЬ: ДЕЛО О КОРРУПЦИИ В ЩЕЛКОВЕ

В Щелковском городском округе сотрудники СК вскрыли многолетнюю коррупционную систему в местной администрации. В феврале в суд ушло дело бывшего главы райадминистрации Андрея Валова. По версии следствия, Валов брал взятки с подчиненных за общее покровительство. Брал деньгами и машинами. Общая сумма доказанных взяток - 11 млн рублей. Процесс еще не завершен.

А вот одна из бывших подчиненных Валова Наталья Тамбова уже получила реальный срок. Ранее она занимала пост замглавы администрации. Женщина «зарабатывала» огромные деньги на фиктивных премиях, которые выписывала своим сотрудникам. Так Тамбова украла из городского бюджета 9 млн рублей. Осуждена на 4 года колонии. Сейчас приговоров ждут еще несколько бывших щелковских чиновников.

МАРТ: «РЭКЕТИРЫ» С РЫНКА

В марте было завершено расследование по делу этнической банды (она состояла исключительно из уроженцев Азербайджана), которая в течение нескольких лет вымогала деньги у своих соотечественников на рынке «Фуд Сити». В предпринимателей, занимавшихся продажей овощей и фруктов, ежемесячно требовали деньги. Многие платили. А тех, кто отказывался, «наказывали». Так, на одного из строптивых бизнесменов бандиты в 2018 году совершили покушение. Его машину обстреляли прямо в потоке. Однако мужчина выжил. Спустя несколько месяцев его подкараулили на парковке в Видном и застрелили.

Дело слушается в Мособлсуде.

АПРЕЛЬ: ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ АКТЕРА МАРЬЯНОВА

Популярный актер Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Накануне родные привезли его в частный реабилитационный центр «Феникс» на окраине Лобни (у актера возникла проблема с алкоголем). Актеру внезапно стало плохо, однако персонал центра (здесь, как выяснилось позже, работали исключительно бывшие пациенты, без врачей) не стал вызывать скорую помощь. Позвонили директору «Феникса» Оксане Богдановой. Женщина удаленно поручила ввести VIP-клиенту сильнодействующие препараты. Без назначения врача. Позже выяснится, что при болезни Марьянова (у него проблемы с сосудами), эти лекарства вообще нельзя было колоть.

Дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» почти два года разбирали в суде. Оксане Богдановой грозило до 6 лет лишения свободы. Однако пока процесс затянулся из-за пандемии, женщина успела: а) выйти замуж за ключевого свидетеля, одного из сотрудников центра, б) забеременеть от него. Все это стало смягчающим обстоятельством. В апреле 2021-го Лобненский городской суд вынес приговор: три года условно.

МАЙ: ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!

В мае 2021 года в Россию был экстрадирован из Польши вор в законе Олег Пирогов по кличке Циркач. Его будут судить по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За подтвержденный статус вора в законе в УК с 2019 года прописано наказание: от 7 до 15 лет. Расследованием таких уголовных дел тоже занимается Следственный комитет.

Олег Пирогов по кличке Циркач. Фото: ГСУ СК по Московской области

Также с весны прошлого года в Подмосковье идет судебный процесс по другому «законнику» - уроженцу Подольска Игорю Кокунову (он же Вася Бандит).

ИЮНЬ: ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК ЗАРПЛАТЫ

История компании «Остров» из Мытищ стала одной из самых крупных невыплат зарплат за последний год. (Да-да, такими уголовными делами также занимается Следственный комитет). Шутка ли - 197 человек, трудившихся на производстве промышленных холодильников и кондиционеров, в сумме недополучили заработанные своим трудом 80 млн рублей! Причем речь идет о вполне преуспевающем предприятии, у которого денежки очень даже водились.

- Генеральный директор, когда его задержали, объяснял, якобы просчитался в бизнесе, - говорит заместитель руководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Дмитрий Куприянов. - Имея успешное производство в России, он открыл филиалы в Европе и все российские доходы направлял на развитие компании за границей. При этом на заводе в Мытищах начались перебои с зарплатой. Эти долги копились постепенно. Он то платил людям только часть зарплат, то не платил по два-три месяца, а потом что-то отдавал. В ходе расследования стало ясно, что на самом деле у предпринимателя были финансовые возможности рассчитываться с сотрудниками. Но он этого не делал.

После возбуждения уголовного дела было арестовано личное имущество предпринимателя - дома и участки на 20 млн рублей, а также имущество компании на 150 млн.

- Еще до передачи дела в суд при содействии сотрудников СК судебные приставы и конкурсные управляющие выплатили бывшим сотрудникам «Острова» около 35 млн рублей, - уточняет Куприянов.

В июне дело начали разбирать в суде. Предпринимателю грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

ИЮЛЬ: ЗЕМЛЯ НА 200 МЛН

Благодаря работе следователей второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области государству удалось вернуть 41 земельный участок на общую сумму около 200 млн рублей. В течение нескольких лет их с помощь различных махинаций переводили в частную собственность подмосковный адвокат и трое его соучастников.

АВГУСТ: ПОБЕГ УБИЙЦЫ «КОЛБАСНОГО КОРОЛЯ»

В начале августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали пять человек. Среди них - фигурант дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Вместе с ним из ИВС скрылись четверо уроженцев Молдовы, проходившие по делам о кражах и частных домов. Иностранцев переловили в течение двух недель. А вот Мавриди удавалось скрываться около месяца.

- В одном производстве соединены семь уголовных дел, возбужденных в отношении Мавриди и других лиц, совершавших преступления совместно с ним, - рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антон Сероус.

Фото: ГСУ СК по Московской области

Напомним, что помимо убийства Маругова Мавриди обвиняют в похищении человека и мошенничестве. После задержания у него на квартире нашли старого адвоката, который был привязан к кровати. Мавриди заставлял мужчину переписать на него квартиру.

- В собственность одного из потерпевших возвращена квартира в Москве, похищенная ранее Александром Мавриди, - говорит Сероус.

После побега были задержаны трое сотрудников ИВС. По версии следствия и. о. начальника ИВС Андрей Старшинов незаконно поместил шестерых фигурантов одного уголовного дела в одну камеру (четверо из них в итоге сбежали). Дежурный ИВС Сергей Лаврентьев незаконно подсадил к указанным лицам Александра Мавриди (обвиняемый по тяжкой статье должен был сидеть в одиночке). Помощник дежурного, молодая сотрудница Екатерина Бурдаковская, не заступив на пост, ушла в комнату отдыха. За превышение должностных полномочий, которые привели к побегу пяти человек, троице грозит до 10 лет колонии.

СЕНТЯБРЬ: ВЗРЫВ ГАЗА В НОГИНСКЕ

Очевидцы потом рассказывали - рвануло так сильно, что все подумали, будто война началась… 8 сентября 2021-го в девятиэтажке на окраине Ногинска взорвался бытовой газ. Ударной волной разнесло несколько квартир, рухнули стены трех нижних этажей. Погибли семь человек.

Сотрудники СК работали на месте с первых же часов. Спасатели разбирали завалы, а следователи уже начали расследование о причинах трагедии. Спустя несколько суток был задержан гендиректор фирмы, которая занималась обслуживанием газового оборудования.

- У каждого собственника квартиры был заключен договор с этой фирмой, - объясняет следователь по особо важным делам второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Александр Добрин. - Сотрудники компании должны были ежегодно совершать обход квартир, проверять оборудование. Но по факту этого не делали. Причиной взрыва стало то, что никто не обнаружил утечку газа в одной из квартир, где за долгие годы проходился шланг. Уже после трагедии Госжилинспекция Мособласти нашла аналогичные нарушения, допущенные той же фирмой и в других домах. В рамках уголовного дела им также будет дана оценка.

Фото: ГСУ СК по Московской области

По словам следователя, во время расследования были допрошены около двухсот свидетелей. В первом квартале 2022-го должны быть готовы результаты нескольких важных экспертиз. Еще через несколько месяцев дело будет передано в суд.

ОКТЯБРЬ: ТОРГОВАЛИ СЕРТИФИКАТАМИ О ВАКЦИНАЦИИ

В октябре в подмосковной Электростали задержали группу - 8 человек, которые торговали фиктивными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Бизнес на прививках делали двое сотрудников местной больницы и шестеро посредников, которые набирали клиентов через Интернет.

СК возбудил уголовное сразу по трем статьям - «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» (максимальное наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения» (так юридически квалифицируют внесение фиктивных записей в государственные информационные базы - от 3 до 8 лет), «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (до 2 лет).

НОЯБРЬ: ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ГОСУДАРСТВУ

Следователи второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области добились возмещение ущерба в казну на сумму 1 млрд 240 млн рублей. Эти деньги удалось вернуть по уголовному делу о неуплате налогов, фигурантами которого стали руководители машиностроительного завода и его дочерних предприятий.

Также удалось добиться возмещение ущерба в 981 млн рублей по делу о махинациях одной крупной компании на поставках сельхозтехники.

В целом за год - в ходе предварительного следствия и доследственных проверок - сотрудниками ГСУ возмещено более 10 млрд рублей.

ДЕКАБРЬ: УБИЙЦ НАШЛИ 17 ЛЕТ СПУСТЯ

В суд передано уголовное дело о двойном убийстве. Она было нераскрытым с далекого 2004 года. Тогда в реке неподалеку от Апрелевки нашли тело женщины. Позже - останки мужчины в лесу. Обоих зарезали. Убитые оказались супругами. Максима и Алину Астреиных родня искала уже несколько дней. Уехали из дома покататься на машине и не вернулись. Тогда, в 2004-м, среди подозреваемых оказался любовник Алины. Выяснилось, что замужняя женщина закрутила роман с женатым бизнесменом. Но что-то пошло не так… Якобы про эту связь прознала его жена, устроила скандал и предложила соперницу… убить. Астреину заманили на встречу у леса. Но она приехала с мужем. Пришлось убить и его.

К моменту, когда ниточка привела к бизнесмену, его и след простыл. С женой и двумя детьми скрылся в неизвестном направлении. Их нашли лишь в 2021 году. Оказалось, супруги-убийцы 17 лет назад сбежали на Кубань, сделали себе новые документы.

- В паспортах изменились не только фамилии, но и даты рождения, - рассказывает руководитель следственного отдела по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области Павел Ступников. - Так, например, женщина по бумагам стала на семь лет моложе. Детям «срезали» по паре лет. Потом у супругов родился еще один ребенок. Теперь они многодетные родители.

Около года парочка решилась вернуться назад, в Подмосковье, - были уверены, что им уже ничего не угрожает. А их нашли!

В декабре дело было передано в суд.