Покровское-Стрешнево: жители ждут, когда после реконструкции парка откроется прокат лыж

Реконструкцию всего лесопарка завершат до конца 2022 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

За кованым забором посетители разделяются на два потока. Гуляющие неспешно идут себе по тропинкам, спортсмены притормаживают, чтобы надеть лыжи.

- В начале сезона по дорожкам специальной машинкой прошлись, чтобы они поудобнее для лыжников были, - рассказывают старожилы. – И в этом году впервые установили таблички «Старт» и «Финиш» между Третьим и Четвертым Иваньковскими прудами.

Можно кататься в лесу – там меньше народу, но снег чуть менее укатанный. Или по дорожкам – но там встречаются пешеходы. Впрочем, лыжникам всегда уступают дорогу. Как и тем, кто вышел на пробежку или покататься на велосипеде. Последних провожают слегка недоуменными, но уважительными взглядами.

Как таковой общей лыжной трассы в Покровском-Стрешневе нет, выбрать можно любой маршрут и кататься, сколько сил хватит – кому-то достаточно 1,5 км, а кто-то и 5-8 км наездит. Благо просторы позволяют.

Особых перепадов высот и крутых горок тоже нет, поэтому москвичи ходят сюда целыми семьями: пока младшие с визгами катаются на ледянках и ватрушках со склонов в районе местного родника, детки постарше учатся ходить на лыжах неподалеку. Рядом стоит машина со всякой всячиной на продажу – можно чаем с кофе согреться, а можно и взять что-нибудь перекусить.

- Удобнее тут, конечно, тем, кто коньком ходит – им легко и приятно. А для «классики» лыжня то есть, то нет, - обсуждают между собой гуляющие.

- С детьми – красота тут, - говорят другие. – Жалко, на всех лыж не хватило. Но ничего – прокат велосипедов уже открыли, глядишь, к следующей зиме там и лыжи появятся.

Пока что проката зимнего спортинвентаря ни в парке, ни в близлежащих домах нет. В местном информационном центре корреспонденту kp.ru сказали, что его откроют, но уже после реконструкции.

Информационные киоски установлены у основных входов в парк. Сюда жители идут с вопросами о предстоящих изменениях.

Жители ждут, когда после реконструкции парка откроется прокат лыж Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО ЕЩЕ

К роднику «Царевна-Лебедь», несмотря на легкий морозец, выстроилась очередь из желающих набрать целебной водицы, которая и летом, и зимой прозрачна, чиста и не прогревается выше +6 градусов, как говорится на информационном стенде рядом.

Пока кто-то один занимает очередь, остальные члены семьи гуляют чуть дальше – у прудов с утками. Птицы весьма упитанные, но угощение принимают благосклонно, взамен дают себя пофотографировать.

Чтобы неторопливо пройтись по парку из одного конца в другой, нужно часа два. В пути можно не только наслаждаться природой, но и сделать несколько фото со скульптурами – рыбаком, плотником и велосипедистами. Скульптор Андрей Асерьянц делает их из металлолома. Получается очень здорово! Кстати, сам творец не против, если на его работы залезают и фотографируются. Говорит, что ежели что отвалится, он приедет со сварочным аппаратом и все починит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На природных территориях Москвы накатали лыжню

К январю запущены 45 лыжных трасс общей протяженностью 140 км — под конек и классику. Накатку обновляют регулярно, если нет погодных аномалий.

Лесопарк Измайлово — четыре трассы от 2 до 7,5 км. Старт у «Царской пасеки» (Измайловская Пасека, 1) или от здания Главная аллея, 11 (между Собачим и Оленьим прудами).

Терлецкий лесопарк — 1,6 км. Старт у прудов (Свободный проспект, 2д).

Салтыковский лесопарк — 2,9 км. Старт от катка «Метеор» (Лухмановская, 37).

Битцевский лес — семь трасс + 20 км лыжни за МКАД при спортклубе «Альфа-Битца». Трассы стартуют от Рокотова, 1\12 (900 м), Новоясеневский тупик, 1, стр. 1 (5 км), перекресток Миклухо-Маклая и Севастопольского проспекта (3 км), конец улицы Академика Янгеля и начало Ясеневской аллеи (2 км), напротив дома по ул. Голубинская, 32/2 (1,5 км), за автосервисом по адресу ул. Поляны, 6 (5 км) и напротив больницы по адресу Севастопольский проспект, 66 (2,5 км).

Бирюлевский дендропарк — 1,5 км. Старт от напротив дома – ул. Липецкая, 26.

Герценский парк — 1 км. Старт напротив дома Загорьевский проезд, 15.

Природный заказник «Долина реки Сетунь» — 1,5 км. Старт напротив дома – ул. Кременчугская, 36.

Озелененная территория в Ново-Переделкине — 2,8 км. Лыжный клуб рядом с домом – ул. Федосьино, 20.

Заказник «Долина реки Сходни в Куркино» — 3 км. Лыжная база в березовой роще напротив дома – ул. Сходненская, 13.

Алешкинский лес — 7 км. Старт за спорткомплексом по ул. Вилиса Лациса, 26.

Ландшафтный заказник «Химкинский» — две трассы. Старт первой (2,5 км) у дома по ул. Левобережная, 12, корп. 1 (ледовый дворец «Умка»), второй (2 км) — ул. Белинского за МКАД.

Ландшафтный заказник «Теплый Стан» — две трассы. Первая (1,1 км) за домом по ул. Островитянова, 10, вторая (2 км) через дорогу от дома по ул. Академика Варги, 26б.

Тропаревский лесопарк — две трассы (1,5 и 2, 5 км). Обе стартуют за домом по ул. Академика Анохина, 62.

Жулебинский лесопарк — 2,3 км. Старт через дорогу от дома по ул. Привольная, 41.

Парк «Кузьминки» — 3,1 км. Начало у усадьбы Деда Мороза (Волгоградский проспект, 168д, стр. 8).

Кузьминский лесопарк — 5,4 км. Старт за домом по ул. Головачева, 27.

Район Строгино — 2 км. Старт – ул. Исаковского, 8а (школа биатлона).

Заказник «Зеленоградский» — две трассы. Старт (3 км) у Черного озера со стороны аллеи Лесные пруды, вторая начинается за домом по адресу Каштановая аллея, 2, стр.8 (3,7 км).

«Серебряный Бор» — две трассы. Первая (1 км) у гребного клуба ЦСК (район «Пескобаза»), вторая (5 км) опоясывает лесопарк и стартует от базы МЧС на озере Бездонное.

Заказник «Долгие пруды» — три трассы. Стартуют от ЖСК «Дарьин» — ул. Долгопрудная аллея.

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