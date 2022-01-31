Система Face Pay заработает летом на МЦК, а через год появится на МЦД

В столичной системе Face Pay зарегистрировались уже около 70 тысяч человек. Фото: Shutterstock

Москвичи уже этим летом смогут оплачивать проезд в метро банковской картой на всех турникетах, система Face Pay внедрят на МЦК, а также для столицы закупят новые электробусы. Об этом в интервью агентству «Риа Новости» рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Об оплате в метро и новых вагонах

В системе Face Pay зарегистрировались уже около 70 тысяч человек. Все они сделали селфи, привязали банковскую карту и имеют возможность «оплачивать лицом» проезд в метро. Система узнает человека и пропускает даже при наличии маски на лице. По прогнозам экспертов, в ближайшие два-три года системой начнут пользоваться около 15% пассажиров.

- Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на МЦК в этом году. И следующим этапом — скорее всего, это будет уже 2023 год — система появится на МЦД, какие-то ее элементы будут в наземном городском транспорте, - анонсировал Максим Ликсутов.

Пассажиров, которые предпочитают оплачивать проезд банковской картой, уже этим летом смогут сделать так на всех без исключения турникетах московского метро. Напомним, сейчас на каждой станции один турникет с такой возможностью. Для этого не планируют заменить все существующие турникеты, а лишь добавить оборудование и российское программное обеспечение.

Значительное обновления подвижного состава произойдет в 2022 году: 336 вагонов метро, 400 вагонов для пригородных железнодорожных перевозок, около 450-500 новых электробусов, 50-100 новых трамваев.

О скоростном режиме и нештрафуемом пороге

В столице ведется огромная работа по изменению скоростного режима. Все потому, что почти 40% аварий, в которых пострадали люди, произошли из-за превышения скоростного режима.

- Сейчас мы каждую улицу рассматриваем отдельно и по каждой улице совместно с ГИБДД города Москвы принимаем решение о том, какая скорость там должна быть. Наша цель — это снижение аварийности и количества погибших, - сказал Максим Ликсутов.

Передвигаться по улицам, где много пешеходов, можно будет со скоростью 30 км в час, а уже на вылетных магистралях скорость можно увеличить.

Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 км в час, по словам Максима Ликсутова, тоже поможет в решении проблем.

- Вне города этот порог может остаться какой есть (прим.авт – 20 км в час), хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер, но все-таки в городах аварий намного больше. Некоторые говорят, что это повлечет за собой увеличение штрафов, и в этом смысл. Я могу совершенно точно сказать, что для нас будет успехом, если камеры не будут выписывать штрафов вообще, - отметил Максим Ликсутов.

Данную инициативу в ближайшее время рассмотрят в Правительстве РФ, ведь камеры фотовидеофиксации в Москве настроены на три-четыре километра в час — погрешность, которая допустима контролирующими органами. Эксперты федерального уровня дадут оценку и найдут оптимальное решение.