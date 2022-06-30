«Понолет», резиденция Бабы Яги, гигантская табуретка на ВДНХ: бесплатные развлечения в Москве

Бронзовая Баба Яга готова фотографироваться с детьми и взрослыми хоть весь день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Художники не перестают фантазировать и реализовывать свои идеи в городе. Новые арт-объекты, скульптуры, рисунки появляются в столице практически каждый день. Рассказываем, где посмотреть новинки искусства и отдохнуть всей семьей.

Неопознанный летательный объект

Во дворе Музея Москвы приземлился чудо-юдо объект. Неопознанный летательный аппарат движется, если к нему подойти.

- Это «Икар» или «Понолет», созданный художником Александром Пономаревым для выставки «Без берегов», - рассказали организаторы.

«Понолет» напоминает гигантскую железно-цементную птицу. Художественное видение вытесняет практическую полезность конструкций. Полый фюзеляж и узкие крылья производят впечатление чего-то неустойчивого, но летучего. Такая птица явно никогда не сможет взлететь, но и без этого объект вызывает восторг детей и взрослых, которые оказались на территории Музея Москвы.

Внутри музея есть еще две инсталляции с кораблями. Это покрытое льдом судно Concordia, впервые представленное в павильоне Антарктиды в Венеции, и «Теория струн» — перевернутый корабль, корпус которого сделан из бетона, замешанного на вулканическом пепле.

Где: Зубовский бульвар, 2. Станция метро «Парк культуры».

«Понолет» появился во дворе Музея Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гости к Бабе Яге

Попасть в сказку - мечта любого ребенка. Несмотря на то, что Баба Яга - злобная старуха, которая обитает в глуши дремучего леса, дети от нее в восторге.

Новую резиденцию лесная волшебница обосновала в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (рядом с каруселью). Это интерактивная площадка для детей. Все желающие могут зайти в избушку и познакомиться с современной Бабой Ягой. Она катается на гироступе, ведет блог, читает рэп, устраивает фоточелленджи.

Избушка Бабы Яги расположили возле карусели в ЦДЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В избушке есть большая русская печь и кресло-трон из дерева, а во дворе гигантские мухоморы. Если так окажется, что во время вашего визита Баба Яга заболела или ушла по делам, то есть ее замена - бронзовая скульптура Бабы Яги на скамейке.

Где: Театральный проезд, 5/1. Станция метро «Лубянка».

Все желающие могут заглянуть в избушку Бабы Яги. Фото: Иван Макеев Фото: Иван МАКЕЕВ

Табуретка превращается...

Арт-объект в виде гигантской табуретки из дерева появился несколько лет назад на ВДНХ. Забраться на нее не получалось, потому что высота около шести метров. Люди фотографировали ее снизу, издалека.

Табуретка была только объектом для умиления и лайков в соцсетях. Теперь же там установили качели - под гигантской табуреткой можно резвиться и почувствовать себя ребенком в любом возрасте.

Где: Парк ремесел, возле павильона 47. Проспект Мира, 119. Станция метро «ВДНХ».

Гигантская табуретка на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Национальные шары

Многоцветие арт-проекта «УЗОРУ» дополнилось национальными шарами в парке «Зарядье».

- В настоящее время появились еще четыре новых шара, установленных в западной части парка со стороны Москворецкой улицы. Планируем установить еще 22 (общее количество 38), - рассказали организаторы.

Это белые круглые арт-объекты. Каждый имеет необычный национальный узор. Один из них взят с серебряной солонки, выполненной в форме крестьянского деревянного стульчика, второй - узор тульского передника. Рассмотреть шары можно в березовой роще.

Российскими узорами раскрасили лестницы в парке и территорию возле «Подземного музея». Художники показали роспись сундуков севера, петухов Билибина, геометрические мотивы чувашской вышивки свадебного покрывала невесты.

Где: Варварка, 6. Станция метро «Площадь Революции».

Экологические арт-объекты

Новый тренд в сфере дизайна дошел до метро. На платформе станции «Воробьевых горах» проходит выставка «Придумали и сделали. Экодизайн». Ее подготовили художницы Ульяна Хохлова и Ярослава Галайко, которые создают арт-объекты из переработанных материалов. Это эко-скамейки, светильники, столы из картона в технике папье маше.

Художницы дают вторую жизнь коробкам из супермаркетов, нетоксичному пластику, дереву и металлу.

Специально для метро девушки создали уникальный арт-объект в виде символа метрополитена — буквы «М». Это лайтбокс из использованных «Единых».

Где: Лужнецкая набережная. Станция метро «Воробьевы горы».

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