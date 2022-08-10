Клюв почти как у аиста, а ноги как у цапли: в Москве заметили краснокнижного кулика

В столице кулик был обнаружен в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Такое ощущение, что эта птичка, вес которой не превышает и 200 гр, встала на ходули. И теперь бродит, как уличный клоун, вдоль Верхнего Кузьминского пруда и охотится за насекомыми. На самом деле, любой орнитолог вам подтвердит, что длинноногость этим птицам свойственна от природы.
Обитают они обычно возле водоёмов и питаются не только жучками и их личинками, но и мелкой рыбёшкой.
В столице кулик был обнаружен в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». И это для Мосприроды целое событие, потому как эта птица семейства бекасовых (она же «красноножка», она же «травник») занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости. Практически исчезнувший вид для нас.
- Травники живут поодиночке, - рассказали KP.RU в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды, - стайками летают только на зимовку и обратно. Птенцов они выводят в паре, являясь бесстрашными родителями, готовыми броситься навстречу хищнику, который попытается подойти к гнезду. А во время ухаживания самец может красиво петь, летая вокруг дамы своего сердца.
Казалось бы, с виду не самая крупная птица, однако размах крыльев у травника 70 см. Так как гнездится он на земле, опасность для него представляют всякие наземные хищники - например, лисы или куницы. А вот вороне или филину кулики могут дать отпор, хотя и не факт, что выйдут из битвы победителями.
Самая массовая популяция травника в нашей стране - в тундре Кольского полуострова. У нас, как мы уже сказали выше, кулик - большущая редкость. О нём, как вы видите, даже KP.RU пишет.
Клюв почти как у аиста, а ноги как у цапли
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
- Светляк обыкновенный
Категория редкости в Красной книге Москвы - 1.
Место - Зеленоград, 11 мкрн.
Краткое описание. Эти насекомые ведут ночной образ жизни. И очень яркий. Их свечение называется биолюминесценцией, оно связано с особым пигментом - люциферином (что в переводе с латыни означает «несущий свет»). Любопытно, но самцы этого вида практически не светятся, яркие фонарики в темноте - это исключительно самки. Они таким образом завлекают в свои сети жуков.
- Ушастая сова
Категория редкости в Красной книге Москвы - 3.
Место - Ново-Переделкино (район в Новомосковском округе).
Краткое описание. Чтогдекогдашная птица, обожающая лягушек, мышевидных грызунов, крупных насекомых и мелких птичек. Два пучка перьев на голове напоминают небольшие ушки, отсюда и название. Фотографам и бёрдвотчерам встретить сов трудно, потому как они ведут ночной образ жизни. Гнездятся обычно в смешанных лесах. И часто занимают старые гнёзда хищных птиц.
- Бабочки-пестрянки (сразу трёх видов - жимолостная, донниковая и горошковая).
Категория редкости в Красной книге Москвы - 2.
Место - парки «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно».
Краткое описание. Небольшие, но очень яркие бабочки (основные тона - чёрный, синий, зелёный), способные выделять не только пахучие вещества, но и даже ядовитые (соль синильной кислоты). Питаются нектаром васильков, лютиков, одуванчиков, колокольчиков, клевера и других растений. На дачном участке могут объесть виноград, вишню, грушу, щавель. Если поймать пестрянку, она в большинстве случаев притворится мёртвой. И выделит смердящую жидкость. В случае попадания этой жидкости на руку нужно срочно её вымыть с мылом. И не один раз.
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