Ресторан Моргенштерна* в Москве временно закрыт по решению суда

Кумир молодежи после начала «гонений» со стороны всевозможных структур уехал в Дубай Фото: Соцсети

14 сентября Тверской райсуд Москвы разбирал два административных дела против ООО «Кайф». Это юрлицо управляет одноименным рестораном на Большой Дмитровке. Одним из учредителей числится Алишер Моргенштерн*.

Первая претензия к ресторану — нарушение закона в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вторая — нарушение санэпидем требований к организации общепита. Проще говоря, в ресторане нашли нарушения санитарных норм. Фемида постановила приостановить работу заведения на 90 суток.

Как ранее писал KP.RU, в заведении не было документов на продукты, проблемы с эвакуационными выходами.

Ранее ресторан Алишер Моргенштерна* и бизнесмена Эдуарда Попова (он числится вторым соучредителем) наказывали штрафов в 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии. Были претензии в разгар пандемии из-за нарушения антиковидных мер: все из-за дня рождения тик-токера Дани Милохина. На торжестве в ресторане «Кайф» гости не носили маски, перчатки.

Кумир молодежи после начала «гонений» со стороны всевозможных структур уехал в Дубай.

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*Признан в РФ физлицом-иноагентом