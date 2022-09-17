Дело «об убийстве женщины из-за собаки без поводка» раскрыто: Бывший полицейский заплатил киллеру 1 млн рублей

В судейском «аквариуме» с бронированными стеклами Новиков прикрывался от камер листом бумаги Фото: Александра БУДАЕВА

В судейском «аквариуме» с бронированными стеклами он прикрывается от камер листом бумаги. На вопросы не реагирует.

Еще несколько дней назад 52-летний Юрий Новиков старательно изображал горе безутешного вдовца. 5 сентября во время прогулки с собакой на окраине деревни загадочно погибла его любимая женщина, супруга Татьяна Новикова. Все произошло у деревни Троица на дальней окраине Новой Москвы.

По словам мужчины, дело было так. В сумерках вывели побегать у леса свою овчарку. Навстречу попался незнакомец, который начал кричать, что собака - без поводка и намордника. Татьяна вступила с товарищем в перепалку, Юрий поспешил отвести пса домой. Не успел дойти - услышал громкий хлопок. Новиков - человек бывалый, бывший сотрудник полиции, прошел горячие точки, он точно понял, что это был выстрел. Закрыл собаку на участке и побежал назад. И обнаружил тело супруги, убитой выстрелом в голову. А стрелок, лица которого он в темноте даже не рассмотрел, исчез…

Новиков с самого начала попал под подозрение. Уж больно странной была его версия. Бывший силовик, услышав выстрел, не кинулся назад, а довел собаку до дома и только затем рванул назад? Сетевые «Шерлокхолмсы» Новикова сразу раскусили: сам убил, а незнакомца выдумал. Бывшего силовика допрашивали, вывозили на место, где он все показывал-рассказывал, двое суток продержали в изоляторе. Но в итоге отпустили - улик против Юрия Новикова не нашлось. Да и мотивов у него, кажется, не было. Знакомые уверяли, что Юрий с Татьяной жили душа в душу.

- Мужчину проверили от и до, и стало понятно, что он в свою жену не стрелял, - рассказал тогда «КП» источник в правоохранительных органах.

Однако за несколько дней ситуация перевернулась.

Сообщник Новикова Александр Кадомский. Фото: Александра БУДАЕВА

«ПРОСТО КАТАЛСЯ»

- На месте убийства никаких существенных улик, которые помогли бы поймать убийцу, не было найдено, - констатировал источник.

И тогда сыщики начали отсматривать записи с камер наблюдения, установленных на дороге, ведущей к Троице. Проверяли машины, которые проехали здесь в час, когда было совершенно убийство.

- Троица находится почти в тупике, за ней по дороге всего несколько дачных поселков, а дальше лес, - объясняет наш собеседник. - На видео попала иномарка, которая за предыдущие дни проезжала тут еще несколько раз. Владелец - некто Александр Кадомский. При этом недвижимости в этих краях у человека нет. Начали проверять связи Кадомского и стало известно, что этот 39-летний мужчина несколько раз созванивался с Юрием Новиковым.

Александра задержали, а он вдруг начал путаться в показаниях. Мол, да, с Новиковым знаком, но не помнит, зачем ездил в тот вечер мимо Троицы: «просто катался»… А в телефоне у Кадомского была обнаружена переписка, после прочтения которой стало ясно: бывшего полицейского нужно брать!

ЦЕНА ВОПРОСА

По словам Кадомского, несколько недель назад Новиков обратился к нему с необычной просьбой. Рассказал, что хотел бы избавиться от жены. За убийство он готов заплатить 1 млн рублей.

- Несмотря на слова многих знакомых, что Новиковы жили в любви и согласии, есть данные, что это не так, - говорит источник. - На самом деле, Татьяна заводила разговор о разводе. Мол, чувства уже не те, а пожить еще хочется. Возможно, у нее уже был кто-то на примете. По версии следствия, Юрий Новиков не хотел терять имущество, которое пришлось бы делить с бывшей: московскую квартиру и купленный в ипотеку домик в той самой Троице…

Александр Кадомский - официально безработный. Из разряда «то там подработал, то сям». Деньги ему были нужны. Но сам идти на убийство он не решился. Зато уговорил помочь одного своего знакомого, который уже успел посидеть. Пообещал ему гонорар - 100 тысяч рублей.

План, по предварительным данным, придумал сам Новиков. Все-таки бывший полицейский. А вот оружие должен был найти товарищ Кадомского.

Сам Александр пока не говорит всех деталей. Но в следствии считают, что именно он отвечал за то, чтобы привезти киллера к месту убийства и забрать его после.

Новикова и Кадмского задержали. А вот человека, который выступил в роли киллера, пока ищут.

«МЫ ЕГО НАЗЫВАЛИ ГИТЛЕРОМ»

Про Юрий Новикова рассказывают: добряк, вежливый, спокойный. И еще в футбол играл в местной любительской команде.

Впрочем, один из знакомых семьи Новиковых рассказал «КП», что Юрия Новикова некоторые друзья за глаза прозвали «Гитлером».

- «Гитлер» - это, конечно, было шуточное прозвище. Но оно не просто так взялось. С одной стороны, он казался добродушным человеком. Но всегда было ощущение, что есть у него какое-то «двойное дно». Чувствовалось, что это расчетливый человек, который, если надо будет, пойдет по головам.

На суд, где рассматривалось ходатайство об аресте Новикова, его адвокат принес кипу положительных характеристик своего подзащитного. И кое-какие артефакты.

Много лет служил в ОВД, имеет удостоверение участника боевых действий, нагрудный знак «За отличие в службе», медали «За отличие в охране общественного порядка» и «90 лет уголовному розыску» (см. «Вопрос - ребром»).

Адвокат просил о домашнем аресте. Прокурор был против:

- Этот человек вполне может спрятать улики, знаком со свидетелями и способен оказать на них давление, да и орудие убийства до сих пор найти не удалось. Он может помешать ходу расследования.

Стоит напомнить, что во время обыска в доме и квартире Новиковых никаких улик не было найдено. Может, потому что он от них избавился или ему помогли избавиться? Например, сейчас следствие проверяет показания человека из ближнего круга Юрия.

- Он заявил, что в день убийства дочь Юрий Новикова попросила его «по-тихому» достать из машины «бати» коробку патронов и избавиться от них, - сообщил источник. - Но тот отказался. Не исключено, что в этом деле ей помог другой человек.

Пистолет, из которого была убита Татьяна Новикова (судя по баллистической экспертизе, это был револьвер), пока не найден.

ВОПРОС - РЕБРОМ

«Работал в угрозыске и придумал такую несуразную схему убийства?»

Итак, в суде адвокат Юрия Новикова предоставил в том числе медаль «90 лет уголовному розыску». Именно оперативники уголовного розыска, напомним, раскрывают убийства. Именно они гоняются за преступниками (с правом ношения огнестрельного оружия), сидят в засадах, распутывают дела.

- Медаль, о который вы говорите - не ведомственная, а юбилейная. Ее, судя по всему, выпускало региональное УВД, - рассказал «КП» бывший сотрудник Главного управления Уголовного розыска МВД России, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. - Но тем не менее, получить такую награду мог только человек из системы угро. Поэтому у меня вызывает большие вопросы: если он работал в таком подразделении, мог, наверное, придумать более хитрый план, который отвел бы от него все подозрения. Слова про собаку, которую он повел домой после выстрела, соглашусь, сразу вызывает подозрение.

Единственная версия, которая есть у эксперта на этот счет: заказчик убийства жены спешил. Возможно, не хотел допустить, чтобы Татьяна успела подать заявление о расторжении брака?

Следствие разбирается в деталях.