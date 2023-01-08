Когда закончатся лютые морозы в Москве: Названа дата потепления

В начале 2023 года на Москву обрушился арктический холод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода всласть покуражилась на праздники: в Новый год - аномальная оттепель и дожди, в Рождество – трескучий мороз. Чего ждать дальше, рассказал в прямом эфире Радио «КП» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

- Евгений, что за неожиданное счастье под минус 25 нам в центральной России привалило?

- Ну, не неожиданное, а предсказуемое. Начало года ознаменовалось аномально высокими температурными показателями, дождями. Потом после пятидневки небывалого тепла мы вдруг оказались в мешке арктического холода. Минувшей ночью в Москве на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована температура -20,5, а это, между прочим, уже на 3 градуса выше, чем было накануне, в рождественскую ночь. Но по-прежнему это существенная аномалия холода, и такие показатели на 8 градусов ниже, чем положено по климатической норме.

В Подмосковье самым морозным местом стал Новый Иерусалим (-28,6), ну, и дальше по списку Волоколамск (28,1), Михайловское (27,0), Солнечногорск (26,5) и т. д. В Центральной России и Поволжье местами зафиксированы 30-градусные морозы. Это Тверская, Нижегородская, Костромская, Пензенская области, Татарстан, Самарская область. Холоднее всего было традиционно на более субконтинентальном востоке европейской территории России: в Оренбуржье было -35, в Пермском крае -38, а в Башкортостане местами ударили 40-градусные морозы.

- Тем не менее обозначилась слабая, но все-таки тенденция к тому, что генерал Мороз будет отступать вглубь территории России, потоки сменятся с холодных северных на южные, и температурный режим начнет повышаться, - продолжил метеоролог.

В Москве в понедельник днем потеплеет до -13…-15, по области - чуть холоднее, местами до -18. Во вторник днем уже -8…-13. В среду мы войдем в климатическое русло, положенное многолетними наблюдениями, когда под утро уже не холоднее -6…-11, облачно, может срываться снежок. А к выходным выйдем на вполне себе мягкие температурные показатели: ночью будет уже не холоднее 5-10 градусов мороза, днем рассчитываем на -1…-6.

- А 19 января, в Крещение, морозы будут или в Рождество все отработали?

- Знаете, нынешняя волна потепления тоже не будет продолжительной. Думаю, крещенские морозы, конечно же, будут, но не такие жесткие, как были в Рождество: ночью до 10-15 градусов, днем – 5-10. Вполне себе норма середины зимы для столичного региона.

- В Европе как с погодой? У них зима проскочила, что называется, практически на плюсе?

- В Европе сейчас аномально высокий температурный режим. Вообще новый год у них начался с достаточно высоких показателей. Самый максимум, что я видел за последние сутки, - это плюс 10-15 градусов. Это практически по всей Западной Европе. А в бассейне Средиземноморья и до 17 тепла доходило. Регион пока находится в передней части циклона атлантического происхождения, поэтому задувают теплые, южные ветры. Но в ближайшие двое суток, как только этот вихрь развернется тыльной стороной, с севера начнут прорываться заряды снега и морозные воздушные массы, которые приведут к вполне зимним отрицательным температурным показателям на столбиках термометров.

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