Дед одобрил бы, он был против фашистов: добровольцы продолжают приходить во временный пункт мобилизации в Музее Москвы

Мобилизованные настроены оптимистично, верят, что получится скоро вернуться к своим семьям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временный пункт мобилизации на территории Музея Москвы открылся неделю назад. Сюда приходят жители Центрального административного округа, состоящий из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского. Одни приходят по повестке, другие - по зову сердца. Отсюда же будущих защитников отправляют в учебный центр.

«Нет смысла прятаться»

Большинство мужчин держат в руках повестку и паспорт, всех их отправляют в зал ожидания, откуда вызывают на собеседование.

- Скорее всего отсрочку не дадут, у меня и аргументов нет, - говорит москвич Даниил.

- У меня тоже. Я еще и служил. Пусть посмотрят на мое зрение, если годен, то пойду, - говорит москвич Антон.

Если у получившего повестку есть документы, подтверждающие наличие проблем со здоровьем, то их нужно взять с собой. При необходимости на месте проводится дополнительное медицинское обследование. Осмотр ведут офтальмолог, терапевт, хирург. Случаи с метотводами встречаются, а кого-то просят прийти на повторную комиссию через неделю.

- Не хочу никуда его отпускать. Сын единственный. Семьи еще нет, - рассказывает мама Никиты. - Повестку фактически я получила. Никита был с друзьями на море, на недельку поехал. Вернулся - повестка. Я честно, как мать, стала его отговаривать. Мол, не получал и не ходи в военкомат. Но Никита сказал: «Пойду, нет смысла прятаться».

Большинство мужчин держат в руках повестку и паспорт, всех их отправляют в зал ожидания, откуда вызывают на собеседование Фото: Михаил ФРОЛОВ

При пункте мобилизации работают социальные работники, психологи, представители прокуратуры, судебные приставы и банковские работники. Последние оформляют карты, на которые будут перечислять городские доплаты.

- Приходил на днях уроженец Египта. Высокий крепкий мужчина, он работал в России, а теперь решил отправиться на Донбасс. Решение по нему пока не принято, - рассказали в центре мобилизации.

«Или мы, или они нас»

Треть мужчин, которые приходят по повестке, готовы в этот же день и отправиться на учебную базу, а оттуда на фронт. Для этого нужно пройти собеседование, получить заключение комиссии, получить форму и сухой паек в дорогу. Из центра мобилизации автобусы трижды в день отправляются.

- А если человек не готов сразу уезжать?

- Могут дать день-два, чтобы вернуться домой, доделать свои дела, попрощаться с близкими, - рассказали в центре мобилизации.

До отправки можно пообедать в буфете, а также посмотреть советские фильмы «Покровские ворота» или «Не может быть» в зоне ожидания.

- Происходящую обстановку я видел, анализировал. И когда пришла повестка, то сопротивляться не стал. Я служил, но боевого опыта не имею, - рассказывает москвич Сергей.

- А где служили?

- Воинская часть в Мулино. Это Нижегородская область. Мотострелковая дивизия.

- А родственники как отнеслись?

- Нормально. Родина сказала, значит надо. Сейчас вижу здесь у некоторых растерянность, переживания по поводу того, что служили они давно. Но переживать не надо, там всему научат. Главное там быть и бороться с врагом. Или мы, или они нас. Ничего, вернемся с победой.

Добровольцем пришел 38-летний москвич Дмитрий. Так сложилось, что в армии он не служил, тогда была отсрочка из-за учебы. А сейчас он решил помочь бойцам на фронте.

- А как родственники отреагировали на такое решение?

- Против были, конечно. Но я решил все равно пойти. Дед одобрил бы, он был против фашистов.

Треть мужчин, которые приходят по повестке, готовы в этот же день и отправиться на учебную базу, а оттуда на фронт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добровольцев достаточно много – не все имеют боевой опыт, кто-то приходит уже не первый раз – в феврале не взяли, так как шла воевать только контрактная армия, а теперь разрешили помогать своим. Мобилизованные рассказывают, что много историй, когда забирают по повестке сына, а отец идет добровольцем, когда забирают младшего брата и с ним просится быть старший. Они хотят быть опорой друг другу, помогать.

Призвали служить сотрудника психологической помощи детям Анатолия. Говорит, что работал много лет с детьми, попавшими в наркотическую зависимость.

- Я, конечно, больше полезен здесь, спасая детей. Но я не в резерве, отсрочки нет. Да, я служил, автомат в руках держал. Не знаю, буду ли полезен на фронте. Впереди еще учеба – там скажут. Но прятаться

Добровольцев достаточно много Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Жен просили не приезжать на проводы»

Готовых мобилизоваться день в день отправляют переодеваться – всем выдают зеленую форму, сапоги, при необходимости и вместительный рюкзак.

- Смартфоны, вроде, нельзя? Говорили, что только с кнопочным телефоном можно…

- Да. У меня есть кнопочный. Но прямо сейчас же мы не на фронт, еще впереди учебная часть. Пока не запрещают общаться с родными, - говорит доброволец Дмитрий.

Некоторых пришли провожать жены и мамы. Звучат песни Виктора Цоя, Олега Газманова. В такой атмосфере женщины не могут сдерживать слез, плачут каждые десять минут.

- Простите, не буду ничего говорить. У нас семья, дети. Не хотим, чтобы он уходил, - переживает жена одного из призывников.

Остальных тоже провожали, но дома. Мужчины попросили не ехать своих женщин в центр мобилизации, чтобы они не лили слезы еще и там перед отправкой.

- Уверен, что вы вонзите Знамя Победы в логово врага и с победой вернетесь домой. Удачи вам, здоровья и победы, - сказал Николай Пешков, председатель Совета ветеранов района Хамовники.

Готовых мобилизоваться день в день отправляют переодеваться – всем выдают зеленую форму, сапоги, при необходимости и вместительный рюкзак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришла провожать мобилизованных и 8-летняя Мария Корнеева. Она подошла к микрофону и прочитала небольшое стихотворение перед будущими защитниками Родины:

«Идут солдаты с песней боевой,

На них вокруг с любовью все глядят.

От всех врагов они ценой любой

Страну родную нашу защитят!»

Мобилизованные делают фотографии с родственниками, друзьями и говорят, что нужно идти, пока фашистская нечисть не добралась до Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Желаю, чтобы вы вернулись в таком же количестве, в таком же составе, в добром здравии. Москва ждет вас, ждут ваши семьи, ваши трудовые коллективы. Хочется пожелать вам успехов, здоровья и военного счастья, - сказал Алексей Буянов, военный комиссар Замоскворецкого района.

Свои рюкзаки и сумки складывают в багажные отделения автобусов. Делают фотографии с родственниками, друзьями и говорят, что нужно идти, пока фашистская нечисть не добралась до Москвы. Мобилизованные настроены оптимистично, верят, что получится скоро вернуться к своим семьям.

- Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна и я — стена, - подпевали мужчины песню Дениса Майданова, отправляясь в автобусы.

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