Устроился на стройку, погиб от удара током: Вся правда о смерти актера Арсена Суховского в Подмосковье

Погибший от удара током актер Арсен Суховский приехал в Москву поступать в театральную школу Табакова Фото: СОЦСЕТИ

Гибель 18-летнего актера Арсена Суховского обрастает новыми подробностями. Напомним, парень известен ролью в фильме «Недетский дом», который вышел в 2021 году, - в картине его партнерами стали Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.

14 января тело Арсена нашли у трансформаторной будки на стройке в подмосковном Звенигороде. Судмедэксперты сообщили, что причиной смерти стал удар током. Но как мальчик из большой творческой семьи оказался на стройплощадке и зачем полез к трансформатору?

«Ни у кого не хотел просить денег»

Арсен воспитывался в семье кинопродюсера из Краснодара Юлианны Медведевой - женщина усыновила мальчика, когда ему было четыре года. В 10 лет Арсен попал в аварию, почти год был парализован. Но в итоге встал на ноги. И даже в футбол заиграл - знакомые вспоминают, что Арсен выступал за одну из местных любительских команд и часто ходил на стадион «Краснодара».

- Арсен - самый позитивный человек, которых я когда-либо знала. Добрый. Жизнерадостный, - рассказала KP.RU двоюродная сестра Суховского Анастасия Бескоровайная. - Даже если у него какие-либо проблемы, он все равно готов тебе помогать и поддерживать.

Своей профессией парень мечтал сделать кино. Тем более, что вроде как получалось - после роли в «Недетском доме» он был уверен, что дальше все получится.

По словам близких, осенью Арсен рванул в Москву. Пытался поступить в театральную школу Олега Табакова, но срезался на экзаменах. Однако возвращаться домой ни с чем не собирался. Решил, что год будет подрабатывать, ходить на кастинги и готовиться к поступлению.

- Знаю, что в Москве Арсену было очень трудно. Но он никому ничего не говорил, ни у кого не хотел просить денег, решил всего добиваться своими силами, - говорит знакомая парня Виктория Пивоненкова. - Поэтому он и пошел устраиваться на ту стройку...

Тело нашли только через два дня

Стройка - временно замороженный объект на окраине Звенигорода. Арсен Суховский устроился сюда сторожем. Работали со сменщиком - двое суток через двое.

- Начальник постоянно кормил его завтраками, не платил зарплату, - продолжает Виктория.

По версии семьи Медведевых, когда Арсен в очередной раз поднял тему денег, начальник по телефону дал ему задание: нужно пойти к трансформаторной будке, открыть ее и кое-что сфотографировать.

- Получается, так Арсена ударило током, возможно, его можно было спасти, но никто из коллег даже не поинтересовался, почему человек перестал отвечать на звонки! - недоумевает одна из сестер погибшего актера. - Почему трансформатор ударил человека током, насколько был безопасен? Ответов нам пока не дают. И даже уголовное дело возбудили не сразу.

По словам источника в правоохранительных органах, Арсен Суховский погиб 12 января. Но так как он на объекте был один, тело нашли лишь 14-го, когда приехал сменщик.

Семья парня обращает внимание на важную деталь: камеры, которые ранее стояли на объекте, внезапно исчезли. Записей инцидента, соответственно, нет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». (Максимальное наказание по ней - до 2 лет лишения свободы, - Авт. ). Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, осуществлены допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Следствие выясняет, в каком состоянии был трансформатор, какое задание было дано молодому человеку, соответствовало ли это его должностным обязанностям и уровню подготовки.

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Стали известны новые подробности трагической смерти 18-летнего актера Арсена Суховского. Как ранее сообщал сайт KP.RU, молодой человек погиб от удара током. Как сообщают в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, тело молодого человека нашли у трансформаторной будки в подмосковном Звенигороде (подробнее)