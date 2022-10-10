Фото: Иван МАКЕЕВ

Городской Центр поддержки семей мобилизованных граждан открылся десять дней назад в центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского. Ежедневно за помощью сюда обращаются сотни женщин.

- В центре находятся представители всех профильных департаментов, которые решают вопросы по оформлению ребенка в школу, детский сад, а также бесплатного питания для школьников. У посетителей востребованы юридические и психологические услуги, в центре есть представители центров «Мои документы», - рассказала Ирина Швец, директор Центра поддержки семей мобилизованных.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Корреспондент KP.RU пообщалась с посетительницами и специалистами центра, чтобы узнать, какую помощь здесь реально оказывают.

«Пришла в центре и поняла, что я не одна»

Мобилизация коснулась многих – в считанные дни семьи остались без кормильца, без главы, без надежного тыла. Чтобы не оставлять женщин один на один с материальными, психологическими и юридическими проблемами, и был создан Центр поддержки семей мобилизованных граждан.

- Мужу пришла повестка 26 сентября. Когда я закрыла двери, то смотрела на нашего сына и дочь, в тот момент мне показалось, что на свете больше никого не осталось. Но я не стала унывать, через несколько дней увидела об открытии этого центра, не сразу поняла, по каким вопросам туда можно пойти. Услышала, что можно получить помощь психолога, - рассказала kp.ru москвичка Анна Старовойтова.

Центр поддержки семей мобилизованных граждан открылся в центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что вам сказала психолог?

- Знаете, я когда сюда пришла, то уже почувствовала себя легче. Я увидела здесь десятки женщин, у которых тоже призвали мужей. Мы стали общаться. Стало понятно, что я не одна такая. Потом я попала к психологу, которая помогла мне понять, за что мне нужно браться в первую очередь. Мы поговорили со специалистами центра, они помогли отменить оплату за детский сад, записали моего сына в секцию по футболу, а также мы оформили продленку в школе.

В центре работает 27 специалистов первичного приема, которые выслушивают проблемы женщин и направляют к профильным специалистам. Но никуда ехать не нужно - юристы, психологи, специалисты по образованию принимают в этом же здании.

- Женщин очень волнуют материальные вопросы, связанные с образованием детей. Интересует возможность бесплатно посещать группы продленного дня, детский сад, кружки и уроки дополнительного образования, - рассказала Марина, специалист Центра поддержки семей мобилизованных граждан.

Оставшись без помощи супругов, которые отвозили детей в школу или детский сад, теперь мамочки просят найти учебные учреждения поближе к дому.

- Раньше муж возил детей в школу, тут относительно недалеко, но я машину не вожу, поэтому на автобусах это будет сложнее. Хотим попасть в школу, которая у нас возле дома, - рассказала москвичка Тамара.

«Новая профессия и доверенность от мужа»

Специалисты центра вникают во все истории женщин, которые нуждаются в помощи.

- Сейчас многие мамочки столкнулись с проблемами, среди которых оформление малышей в детский сад и перевод с платного на бесплатное посещение для ребенка в высшем учебном заведении. Также женщины столкнулись с вопросами переоформления кредитов, ипотек, - рассказывает Ирина, специалист Центра поддержки семей мобилизованных граждан.

Многие женщины долгие годы не вникали, как оплачивать коммунальные платежи, как вызвать специалистов ЖКХ на дом. Кто-то не знает, как использовать цифровые ресурсы города (сайты mos,ru, «Мой налог», приложения «ЕМИАС.ИНФО», портал госуслуг и другие), а все потому что занимался этим муж. В центре готовы предоставить бесплатное обучение по пользованию мобильных приложений. А также в тренинговом центре будут проводить занятия по темам «Как найти ресурсы в сложной ситуации», «Как управлять бюджетом семьи» и другие.

- Приходят и с нетипичными запросами: просят пристроить собаку, поливать цветы. У нас есть волонтеры, которые берутся за решаемые вопросы. Например, одну собаку мобилизованного бесплатно пристроили в зоогостиницу, - рассказали в центре.

Еще одно направление — помощь в поиске работы и переобучение. Женщинам подскажут, как обратиться в центр занятости, где относительно их профессий предоставят список вакансий. Если женщина долгое время не работала, потеряла квалификацию, то ей предложат пройти курсы переподготовки или предложат обучиться на новую специальность.

- После мобилизации мужа я по-другому посмотрела на мир. Поняла, что нет смысла откладывать мою мечту обучиться на программиста, я уже записалась на курсы. Все вокруг поменялось. Даже, когда мы еще с сыном ходили по магазинам и выбирали мужу спецодежду, берцы, то мы видели, сколько мужчин задействовано в этом. А теперь я понимаю, сколько женщин станет сильнее. И помощь города сейчас актуальна, как никогда, - рассказала посетительница центра Алла Минская.

Специалисты Центра поддержки семей мобилизованных граждан рассказали, что за помощью обращаются не только жены мобилизованных. На днях пришли родители парня, которого отправили в зону СВО. Отец совсем недавно был выписан из больницы, где боролся с раком. Для семейной пары и так был стресс по поводу тяжелой болезни, а тут еще и сына призвали. Для москвичей организовали поездку в подмосковный санаторий.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще одна женщина пришла и не могла четко сформулировать, какая же ей помощь нужна. Ее сразу же отправили к психологу, где она и рассказала, что шесть лет назад потеряла сына на Донбассе – он пошел туда служить добровольцем, а теперь призвали ее второго сына. Матери просто нужно было с кем-то поговорить и такую возможность тоже предоставили.

- Кому-то нужна помощь в поиске работы, кому-то нужно оформить упрощенную госпитализацию в стационар родственников, нужны юридические консультации, - рассказала Ирина, специалист Центра поддержки семей мобилизованных граждан.

В некоторых случаях семьи не успели решить вопросы с кредитами, переоформлением собственности и автомобилей.

- Доверенность на мобилизованного мужа может быть оформлена, как нотариусом, так и командиром части. В настоящий момент на пунктах сбора, в учебных центрах закреплены нотариусы, которые оформляют необходимые документы, - рассказал Виктор, юрист Центра поддержки семей мобилизованных граждан.

- А если на супруга оформлен кредит?

- В соответствии с законом «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам» лицам, которых призвали, можно оформить заявление о приостановлении кредитных обязательств на срок мобилизации и плюс 30 дней. Для этого супруга может написать заявление в банк на основании доверенности супруга.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Важно

- связаться с центром поддержки семей мобилизованных можно по телефону: 8 (495) 870-44-44. По этому же номеру можно записаться на прием в конкретный день,

- Городской центр поддержки семей мобилизованных граждан работает с понедельника по воскресенье с 9.00 до 20.00,

- расположен в здании «Моя карьера», улица Сергия Радонежского, 1, строение 1. Станция метро «Римская».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«СПИЦназ в Москве»: жены, сестры и бабушки создали клуб, чтобы вязать мобилизованным носочки

Тех, кто не умеет вязать, просят привозить пряжу неярких цветов (подробнее)

«Посмотрел на ужас в новостях и решил»: Москвичи добровольно приходят в военкоматы защищать Родину

Москвичи ответили, почему сотни людей добровольно приходят в военкоматы, чтобы отправиться на СВО (подробнее)