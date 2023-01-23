Вынесен приговор серийному убийце кошек. Зоозащитники в ярости

Серийный убийца кошек в Москве получил 2,5 года колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это что же? Сейчас он дома в тепле и уюте перезимует, а летом поедет отбывать наказание практически на курорт? – сегодняшнее решение Черемушкинского районного суда мало кого оставило равнодушным.

Приговор вынесли 32-летнему Олегу Кривякову, которого в народе прозвали «кошачьим киллером». Все дело в том, что в 2020 году он подъезжал на автомобиле к жилому дому на ул.Гарибальди в ЮЗАО и стрелял из пневматического оружия по животным, которые к людям привыкли и выходили к ним, ничего не боясь. Этих кошек-»дворняжек» местные жители подкармливали, потом постепенно стерилизовали или кастрировали, после чего находили им семьи.

Зачем он это делал? Как ранее рассказал корреспонденту kp.ru адвокат, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен, следователям Кривяков заявил, что таким образом боролся с распространением бешенства и коронавируса в районе Черемушек. Но интересно, что психологическая экспертиза выявила у молодого мужчины некие психические заболевания, которые могли появиться… на фоне приема наркотических средств. Впрочем, эксперты признали его вполне вменяемым.

Народ требовал самого серьезного наказания: мол, сегодня он стреляет по кошкам, а завтра решит, что бациллы разносят люди. Что тогда делать будем?

Под суд серийного убийцу кошек Кривякова отдали еще летом прошлого года. Ему вменили не только жестокое обращение с животными, но и хулиганство: ведь стрельба велась возле жилого дома, и пострадать могли местные жители. Дело рассматривалось полгода, и многие судебные заседания собирали толпы народу: зоозащитники хотели показать, что следят за процессом и надеются на самое суровое наказание.

Гособвинение запросило Олегу Кривякову пять лет лишения свободы, чем вызвало максимальное одобрение у любителей животных. Чего нельзя сказать о сегодняшнем приговоре.

- Приговором Черемушкинского районного суда Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения, - сообщили представители суда.

Как отреагировал Кривяков на такое решение? Да никак. Промолчал, от комментариев отказался. К слову, реального заключения он будто и не боялся: по словам зоозащитников, в суд он пришел без сумки с вещами, которые могли бы ему понадобиться, если бы суд приговорил его к лишению свободы.

Что его ждет? Если человеку назначают отбывать наказание в колонии-поселении, то под стражу его не берут. Туда он приезжает самостоятельно. Там содержится также без специальной охраны (только под надзором администрации и сотрудников колонии). Да, в колонии-поселении есть режим дня, подъем, отбой, работы. Но осужденные передвигаются по территории свободно, у них есть при себе деньги, обычная одежда, они могут жить с семьей или выезжать к семьям. «В общем, не наказание, а подарок», - такой вывод сделали для себя зоозащитники.

- Этот приговор мы считаем мягким, будем его обжаловать, - заявил корреспонденту kp.ru Матвей Цзен.

Будет ли обжаловать его защита Кривякова, просившая оправдательного приговора, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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