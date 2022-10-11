«Сейчас подойду с ножницами!»: В московской школе учительница угрожала покалечить ребенка-аутиста

Мама ученика и еще несколько родителей планируют обратиться в правоохранительные органы, требуя провести проверку действий педагога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандал в столичной школе №285 - сразу несколько родителей пожаловались на угрозы, которые поступают детям от учителей прямо на уроках. В качестве доказательств представлена аудиозапись. Сложность ситуации добавляет то, что школьники, о которых идет, речь - из коррекционных классов.

У восьмиклассника Даниила (имя изменено, - Авт.) стоит официальный диагноз: «аутизм». Понятно, что по своему развитию он отстает от сверстников из обычных классов. А тут такое… На днях мальчик пришел из школы домой совсем не в духе. И признался маме, что его «наругала» учительница, а он незаметно записал ее на диктофон. Когда женщина включила запись, ее буквально затрясло.

Педагог, кричала на весь класс (пусть в классе всего полдесятка детей), угрожала покалечить ребенка.

«Сейчас подойду с ножницами и на… отрежу сосиску твою!» - заявила учительница. (Аудиозапись уже разошлась в соцсетях).

Как стало известно, голос принадлежит Марине Викторовне В., педагогу с 40-летним (!) стажем. Географичка, дефектолог, почетный работник общего образования…

- Собственно, у нас не вся школа коррекционная, а только наш корпус в Ясном проезде (это район Отрадное на северо-востоке Москвы, - Авт.). Раньше мы были отдельной коррекционной школой, а потом нас сделали филиалом 285-й. Мы как бы обособлены. Нас называют «здание номер 5», - рассказала KP.RU мама одного из учащихся. - С одной стороны, я могу понять педагога как человек. Конечно, среди наших деток есть совсем тяжелые. Конечно, с ними сложнее, чем в обычных классах. Но всему есть границы. Наши дети гораздо сильнее обычных чувствуют перепады настроения окружающих. Они начинают копаться в себе. Что поделать, это болезнь такая… А тут учитель кричит ребенку, что отрежет ему…

Директор школы Павел Комзолов не стал комментировать KP.RU ситуацию:

- Присылайте вопросы по почте через департамент.

Однако ранее он заявлял журналистам, что на время проведения проверки учительница, которая позволила себе резкие высказывания в отношение ребенка, от работы отстранена.

По иронии судьбы, на официальном сайте школы буквально на прошлой неделе появилась новость об успехах в работе с детьми, у которых нарушения интеллекта.

Как стало известно KP.RU, мама Даниила и еще несколько родителей (они тоже жалуются на непедагогические методики географички В.) планируют обратиться в правоохранительные органы, требуя провести проверку действий педагога. Ни в прокуратуре, ни в СК эту ситуацию пока не комментируют.

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