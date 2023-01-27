Беспредел в стенах прогремевшего на всю страну монастыря: почему суд признал экстремистской проповедь схиигумена Сергия

Защита опального схиигумена Сергия собирается обжаловать приговор Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это вы виноваты! Вы не защитили его! Позор! - бывшие сподвижники отца Сергия остались недовольны исходом процесса, а точнее, приговором бывшему руководителю Среднеуральского женского монастыря. Вину, разумеется, возложили на его же адвокатов.

С чего все началось

Напомним, отец Сергий (он же - Николай Романов) когда-то учился в школе милиции, потом отсидел 13 лет за ДТП, кражу, грабеж и убийство, после чего уверовал в бога и свою церковную карьеру.

В 2002 начал строиться Среднеуральский монастырь, и, хотя он был женским, заправлял всем... отец Сергий. Да так, что монастырь гремел на всю Россию: то он там обряды экзорцизма проводит, то оборону против коронавируса держит, то в бой с Ксенией Собчак вступает. Проповеди, обращения и высказывания отца Сергия публиковал его пресс-секретарь Всеволод Могучев на собственном канале. Это старца и подвело под монастырь. Точнее, под уголовное дело, да не одно.

В 2020 году, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, РПЦ временно закрыла церкви для прихожан. Отец Сергий ослушался, да еще и разразился проклятиями в адрес «начальства». Так наступил церковный разлад: его лишили сана, отлучили от церкви... А он превратил монастырь в крепость, куда прорваться получилось лишь в декабре силовикам при поддержке ОМОНа.

Череда приговоров

В отношении старца возбудили несколько уголовных дел: за самоуправство (по версии следствия, он не имел права управлять монастырем и не пускать туда представителей РПЦ), склонение к самоубийству (за проповедь, на которой он спрашивает у прихожанок, готовы ли они умереть) и экстремизм (за видео, где он «прошелся» по представителям других религий). За первые два преступления его признали виновным и осудили в 2021 году, за последнее - 27 января этого года.

- Приговор мы будем обжаловать, потому что это дело – результат внутрицерковного раскола. Так к ответственности за экстремизм можно привлечь священника за любые проповеди, которые часто основываются на Святом писании на старославянском языке, - заявил адвокат Павел Бабиков. – Никогда отец Сергий не вызывал вражды к евреям, иудеям и иным национальностям, мы это доказали в ходе судебных заседаний. Кроме того, мы считаем нарушением тот факт, что заседания были закрыты на стадии предоставления доказательств стороной защиты якобы для защиты участников процесса.

Поняв, что мирные переговоры толпы, журналистов и адвокатов вот-вот превратятся в баталию, судебные приставы и полиция выставили всю толпу прочь за ворота суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный гнев

Его слова вызвали настоящую бурю негодования:

- Это вы должны были его защитить! Приговор не объективный, а вы, адвокаты ничего не сделали! - кричали женщины в длиннополых юбках и грозно потрясали руками и иконами. - Там же даже эксперт неправильный был! С мусульманским образованием!

А потом, уже тише корреспондентам поясняли: мол, во всем происходящем им видятся библейские мотивы, отец Сергий сидит теперь в точности, как Господь – за правду. За какую? За Евангельскую, конечно.

Какую правду вещал прихожанам отец Сергий, сейчас уже не узнать. Но на основании видеозаписи одной из проповедей эксперт пришел к выводу, что прихожане и послушники, запечатленные на нем, настолько подчинены воле проповедника, что реально готовы подчиниться первому же его слову. Во всем происходящем специалист увидел элементы массового психонасилия. Отсюда, вероятно, - и обвинительные приговоры. Пусть и по разным статьям Уголовного кодекса.

Долгие проводы - лишние слезы

Были ли на суде те же люди, что на видео, или другие, история умалчивает. Но за отца Сергия переживали по-разному: кто-то плакал, заламывал руки, другие пререкались с приставами, третьи искали виноватых и, казалось, готовы были любого наказать за беды, свалившиеся на отца Сергия.

Поняв, что мирные переговоры толпы, журналистов и адвокатов вот-вот превратятся в баталию, судебные приставы и полиция выставили всю толпу прочь за ворота суда.

А что «герой» этой истории? Приговор он выслушал спокойно. Перекрестил собравшихся, что-то тихо сказал своим адвокатам. Когда его уводили из зала под конвоем, женщины экзальтировано молились и кричали ему вслед «Христос воскресе!».

- Отец Сергий в очень хорошем настроении, он сделал заявление о том, что будет обжаловать приговор, всех благодарит, - рассказала корреспонденту kp.ru его адвокат Светлана Герасимова.

Получится ли у экс-священника-мятежника смягчить или отменить приговор, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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