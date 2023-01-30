«Уговаривал пустить его в семью»: Подробности резни на севере Москвы, где мужчина убил свою бывшую и их сына

Камиль (на фото) уговаривал бывшую жену снова пустить его в семью, дать второй шанс, но в итоге зарезал и своего 20-летнего сына и экс-супругу.

Стали известны новые подробности кровавой трагедии на севере Москвы. Напомним, в ночь на воскресенье в многоэтажке на Флотской улице неадекватный мужчина зарезал своего 20-летнего сына и бывшую жену. Как выяснилось, за всем этим стоит затяжной семейный конфликт и жажда мести…

«ОН СТАЛ КАК БЫ БОМЖОМ»

- Раньше это была самая обычная семья. Жили нормально. Тихо. Не маргиналы, - рассказывают друзья Юсиповых.

Хотя признают, за глаза иногда обсуждали эту странную пару. Камиль Юсипов еще в начале 2000-х приехал в Москву на заработки из нижегородского села Уразовка. А она - москвичка, у родителей в столице собственная квартира.

- Он - татарин по национальности. Познакомился в столице с хорошенькой девушкой-татаркой. Гульнара очень красивая была! - вспоминают друзья. - И уже через год они поженились. Сначала родился Данис. Восемь лет назад - дочка. Три года назад - еще один сын.

Камиль в разные годы работал водителем, потом был грузчиком в магазине, потом устраивался в ЧОП. Гульнара несколько лет сидела дома, воспитывала детей. Но в 2021 году пара внезапно разошлась.

- Камиль начал выпивать. И это стало со временем большой проблемой, - рассказывает друг семьи по имени Ильназ (имя изменено, - Авт.). - Он в обычной жизни тихий. А после выпивки начинал скандалить. В общем, он всю семью затерроризировал. Знаю - когда Гульнара сказала старшему сыну, что она с отцом будет разводиться, он отнесся с пониманием.

На тот момент семья жила в той самой квартире, доставшейся Гульнаре от родителей - панельной хрущевке на Онежской улице. Дом попал под программу реновации и многодетная семья вскоре получила трешку в новой многоэтажке. Гульнара с детьми переехала туда, а вот Камилю места не нашлось. И прописывать его по-новому адресу не стали.

Убитая бывшим супругом Гульнара.

- Он стал как бы бомжом. В Москве у него никого нет. Пытался снимать какие-то углы, но по заработкам не тянул, потом у друзей ютился, - продолжает Ильназ. - Знаю, что уговаривал бывшую жену снова пустить его в семью, дать второй шанс, но Гульнара уже не хотела. Устала. Говорят, у Камиля еще и проблемы с головой начались… Но никто же не думал, что он на такое способен!

ЗАБРАЛ КЛЮЧИ У УМИРАЮЩЕГО СЫНА

В Следственном комитете подтверждают, что в последние несколько лет бывшие супруги жили в состоянии конфликта. Как раз из-за прописки, без которой Камиль вроде как не мог устроиться на нормальную работу.

Известно, что в тот вечер 45-летний Камиль Юсипов принес с собой в новый дом своей старой семьи два кухонных ножа.

- Насколько известно, он пытался попасть в квартиру, звонил, но жена не открыла, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Мужчина, как они подумали, ушел. А он спрятался у лифтов, стал ждать возвращения старшего сына. Судя по всему, у него уже был план убийства. Он пришел мстить.

У лифтов в новом доме просторный коридор. Через глазок в двери эта зона не просматривается. Данис вернулся с работы около 23:00. По версии следствия, отец попросил впустить его в квартиру, а когда сын отказал, вынул нож.

Данис (на фото) помогал своей матери и много работал.

- Они начали драться и взрослый мужчина нанес сыну больше десятка ударов ножом, - говорит наш собеседник.

В следствии считают, что Камиль в этот момент был уже совсем неадекватен. Когда родной сын, скрючившись на полу у лифта, умирал, истекая кровью, мужчина достал из его кармана ключи от квартиры и ушел. (Холл с квартирами отделен от лифтов толстой дверью, - объясняют соседи, поэтому крики Даниса никто даже не слышал, - Авт.).

В квартире никто, конечно, не ожидал, что придет Камиль. Слышали, как щелкнул замок. Бывший ЧОПовец сразу прошел в спальню жены, которая уже начала укладываться, и кинулся на нее с ножом, нанося удары. Гульнара кричала. В этот момент в квартире помимо младших детей была сестра Гульнары и девушка Даниса. Услышав крики и голос Камиля, взрослые забаррикодировались с детьми в их комнате и начали вызывать полицию. Но к моменту приезда патрульных и врачей было уже поздно. Убив Гульнару, бывший муж лег рядом с ней и покончил с собой.

«ПОСЛЕ ПАР БЕЖАЛ НА РАБОТУ»

Друзья Юсиповых отмечают, что Данис последние пару лет стал для семьи основным добытчиком. После школы парень поступил в Российский университет транспорта (учился на втором курсе по специальности «Госслужба»), а после пар бежал работать в одну из крупных сетей фастфуда.

- Из-за того, что нужно было работать, Данис не всегда посещал пары, но все хвосты потом обязательно сдавал, - рассказал KP.RU однокурсник погибшего парня Сергей Полуэктов. - Часто рассказывал про свои бессонные ночи, проведенные на подработках. Данис был очень веселым. Не давал никому унывать.

- Данис был хорошим человеком и другом, всегда готов был поддержать, - сообщила знакомая Юсипова-младшего Вероника Швагла. - Знаю, что помогал своей матери, возился с младшими сестрой и братом, много работал.

- Об отце он что-нибудь говорил?

- Говорил о некоем конфликте между всеми членами семьи и отцом. То, что сделал Данис - настоящий мужской поступок. Он пытался защитить своих близких, не пуская в дом этого человека…

Убив Гульнару (на фото), бывший муж лег рядом с ней и покончил с собой.

Другой знакомый Даниса Юсипова отметил, что парень очень трепетно относился к своей девушке (той самой, которая оказалась в квартире в момент нападения неадекватного главы семейства):

- Он говорил, что это тот человек, с которым он готов прожить всю жизнь. Не уверен, что они обсуждали свою будущую свадьбу, но самые близкие между собой говорили: эта парочка в итоге обязательно поженится. Нам будет очень сильно его не хватать!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детей готова усыновить тетя

В прокуратуре уточнили, что младшие дети Юсиповых (одному ребенку, напомним, 8 лет, другому 3 года) не пострадали.

- Их дальнейшее жизнеустройство находится на контроле, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Как рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, детей забрала к себе сестра погибшей Гульнуры Юсиповой. Женщина хотела бы усыновить оставшихся сиротами племянников и готова начать собирать для этого необходимые документы.