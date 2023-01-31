Московского альфонса, который заставлял женщин брать кредиты на миллионы рублей, объявили в международный розыск

В настоящий момент Надир Абулов объявлен в международный розыск

Уголовное дело, фигурантом которого стал 52-летний московский альфонс Надир Абулов, обрастает новыми эпизодами. В настоящий момент заявления на «мачо» написали уже одиннадцать женщин. Но их может быть намного больше - поиск пострадавших продолжается. А сам «мачо» в бегах. К моменту возбуждения уголовного дела ему удалось скрыться. По слухам, он в настоящий момент может находиться в Азербайджане.

- Суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, - сообщила KP.RU руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - В настоящий момент Надир Абулов объявлен в международный розыск.

Напомним, что уголовные дела по заявлениям пострадавших начали возбуждать именно после вмешательства столичной прокуратуры.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в течение нескольких лет уроженец Баку Надир Абулов знакомился через тематические приложения с одинокими немолодыми женщинами. Кому-то на первом же свидании представлялся сотрудником ФСБ, кому-то - успешным бизнесменом с кучей проектов. Затем знакомил со своими взрослыми детьми (как говорят потерпевшие, «создавал иллюзию серьезных отношений и семьи») и начинал под разными предлогами тянуть деньги. Чаще всего объяснял, что это нужно для вложения в бизнес - «я очень быстро все верну!». Если своих сбережений у женщин не было, убеждал брать кредиты. Причем сразу в нескольких банках. Все деньги забирал себе и постепенно сводил общение с женщиной к минимуму.

Известно, что на Абулова писали заявления - в райотделы полиции Подмосковья и Москвы. Но до реальных уголовных дел дошло после публикации на сайте KP.RU и вмешательства прокуратуры. Сейчас мужчине заочно предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в крупном и особо крупном размере». Также фигуранткой уголовного дела является и его дочь Диана Дабсон.

- По версии следствия, молодая женщина помогала своему отцу обманывать доверчивых женщин, - рассказывает KP.RU источник в правоохранительных органах. - Ее задачей было войти в доверие к новой «жене» отца и дальше поддерживать с ней отношения, якобы «по-дружески» понижая градус в процессе доверительных разговоров, если женщина, отдавшая аферисту деньги, начала задумываться: а не пойти ли в полицию? С Дианой многие из них советовались, считая ее подругой…

Диана в настоящий момент находится под домашним арестом.

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