«Хотела показать теленку Красную площадь»: американку отправили за решетку за выходку перед Кремлем

Алиса Дэй утверждает, что хотела показать своему теленку сердце Москвы, полиция – что интуристка устроила несанкционированный митинг. Фото: пресс-служба Тверского суда

Алиса Дэй утверждает, что хотела показать своему теленку сердце Москвы, полиция – что интуристка устроила несанкционированный митинг.

13 суток ареста и штраф в 20 тысяч рублей – таков итог прогулки с теленком по Красной площади. Хозяйка животного – 34-летния Алиса Дэй (так она записана в соцсетях, в документах – Алисия Дей), гражданка США и Тайваня. 21 января она приехала в Россию, поселилась в подмосковном Реутове. А 31 января пришла с теленком на Красную площадь. Там ее задержали полицейские, а сегодня, 1 февраля, отправили под суд. Там девушка пыталась объяснить, что ничего противозаконного не сделала:

- Я наняла машину, чтобы водитель из Кирова приехал сюда, я хотела Доктору (кличка теленка - прим.автора) показать Красную площадь, я люблю Россию, здесь красиво. Потом я бы отправила его в конюшню, - заявила Алиса Дэй журналистам. – Понимаете, у меня были свиньи и бараны. Но телята – особое дело: телочки дают молоко в течение пяти лет, потом «убывают» на мясо. Я хотела, чтобы Доктор жил до старости.

В Департаменте природопользования Москвы сообщили, что теленок сейчас находится в Центре передержки диких животных. Фото: из архива Виталия Ратнера

Полицейские порыв души иностранки не оценили. Возможно, дело в том, что, по некоторым данным, она еще и кричала «Животные – не еда!». Хотя сама Алиса утверждает, что это не была акция, а только ее «личное дело».

Тем не менее, в отношении девушки за вчерашний перфоманс составили два протокола. Первый – за несанкционированный митинг, второй – за неповиновение полиции. Хотя и по этому поводу у Алисы своя версия:

- Я сразу убрала животное, я сразу сделала все, что они сказали, - заверила она журналистов.

Суд поверил стражам порядка. За митинг с телочкой Алису оштрафовали на 20 тысяч рублей, за пререкания с полицейскими – отправили в СИЗО на 13 суток.

В Департаменте природопользования Москвы сообщили, что теленок сейчас находится в Центре передержки диких животных.

- Мы ее - а это на самом девочка - сами из Москвы перевезли вчера вечером, - рассказал KP.RU директор центра Виталий Ратнер. - Это обычный маленький теленок, у которого даже пуповина еще до конца не обсохла. Только от матери забрали. Дней десять ей всего!

- В каком состоянии животное?

- Не в очень хорошем состоянии она приехала. Голодная! Сейчас мы ее молочком кормим. У нас ведь в центре своя корова есть. А вот чем та девушка эту телочку кормила - понятия не имею! Честно говоря, вся эта ситуация - бред. Это как грудного ребенка тащить на Красную площадь прогуляться. Надо это ему?

Вернут ли животное отправленной под административный арест американке, пока неясно.

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«Китаянка, которая живет на долго в России», - именно так пишет о себе в соцсетях 34-летняя Алиса Дэй. По паспорту она – гражданка США, на весь мир девушка прославилась в 2019 году, когда в Лондоне спасла свинью от убоя и поселила животное у себя в квартире. Через пару лет свинью сменил украинский теленок. В 2022 году девушка активно постила в соцсетях фотографии с бараном, которому показывала Варшаву (подробнее).