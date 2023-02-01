Гулявшая с теленком по Красной площади американка арестована на 13 суток Фото: пресс-служба Тверского районного суда г. Москвы

Тверской районный суд города Москвы признал гражданку США виновной по второму протоколу за неповиновение сотрудникам полиции. Ей назначили наказание в виде ареста на 13 суток. Об этом KP.RU стало известно из зала суда.

На просьбу сотрудников полиции пройти с ними для выяснения обстоятельств девушка ответила отказом. За подобное поведение на нее составили протокол об административном правонарушении.

31 января она выгуливала теленка на Красной площади в Москве, но подобные прогулки не оценили сотрудники правопорядка. На девушку составили два протокола за административные правонарушения. Как сообщал KP.RU, Алисия Дей получила штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной демонстрации.

Kак удалось выяснить KP.RU, по паспорту Алисия Дэй – гражданка США, на весь мир девушка прославилась в 2019 году, когда в Лондоне спасла свинью от убоя и поселила животное у себя в квартире. Алисия удаленно преподает английский язык, неплохо знает русский, много путешествует. И да, много где ее сопровождают животные. Правда, по словам знакомых, в последнее время «питомцы» живут отдельно: