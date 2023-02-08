Ссора из-за мальчика и хладнокровная месть: Как и почему пятиклассница изрезала лучшую подругу в школьном туалете

Жуткая история пятиклассницы, которая пыталась зарезать в школьном туалете подругу, обрастает новыми подробностями. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая история пятиклассницы, которая пыталась зарезать в школьном туалете подругу, обрастает новыми подробностями. Напомним, ЧП произошло в Лицее №10 подмосковных Химок. Во время третьего урока Света (имена детей изменены) отпросилась в туалет. Соседка по парте Настя отправилась следом. В туалете она достала принесенный из дома кухонный нож и напала на подругу. Била в грудь и область головы. Досталось и рукам - девочка пыталась защищаться. Криков о помощи никто не слышал. О трагедии учителя узнали, когда Настя, оставив подругу на полу туалета, вернулась с окровавленным ножом в класс и сообщила: «Я убила Свету»…

Медики приехали очень быстро. Света была в тяжелом состоянии. Ее сначала доставили в реанимацию местной больницы, а затем вертолетом перевезли в Люберецкую областную.

Потеряла много крови

- Девочка нанесла пятикласснице около тридцати ударов ножом, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Повезло, что в основном резанных. Жизненно важные органы не были задеты, но была опасность смерти из-за большой кровопотери. Изначально состояние ребенка было тяжелым. Сейчас его удалось стабилизировать. Опасность миновала.

Но что стало причиной этого нападения? Ведь и одноклассники, и родные девочек говорят, что они были чуть ли не лучшими подругами. Даже за одной партой сидели! А Настю так вообще все подряд описывают как тихоню, которая ни с кем никогда не ругалась.

По словам источника в правоохранительных органах, разлад между Настей и Светой произошел около года назад. Формально - якобы из-за мальчика, который нравился обеим сразу.

- После опроса свидетелей картина выходит такая. Света отдалилась от Насти, начала общаться с другими девочками, - говорит наш собеседник. - А Настя пыталась вернуть эту дружбу. Судя по всему, на почве этого у девочки произошел какой-то сдвиг психики.

Звучит странно. Если человек не хочет с тобой дружить, его надо убить, что ли? Может быть такая психология у 11-летней девочки? Это же еще решиться надо. Взять из дома нож. Принести в школу, спрятав в портфеле. Напасть на лучшую подругу. И не остановиться, увидев хлынувшую из ран кровь, а наоборот - продолжать наносить удары. Может ли это нападение быть местью за отказ в дружбе?

Психолог Екатерина Алексеева разбирает случившееся как специалист, много лет работающий с трудными подростками.

- По тому, что известно уже сейчас, одно можно сказать точно. Эта девочка с ножом - так называемый застревающий тип личности.

«Вы об этом даже знать не будете»

По словам специалистов, «застревающий тип личности» склонен к длительным переживаниям и недоверчивости. Ему важно все контролировать, а нарушение планов вызывает стресс.

- Застревающий тип личности как правило может затаить обиду по любому поводу, а вы об этом даже знать не будете, - продолжает психолог. - Например, вы прошли перед этим человеком через турникет, чуть оттеснив его. Этого может быть достаточно. Этот человек затаит обиду и будет готовить план. Выявить такое можно только с помощью психологов, с помощью диагностики. Внешне он это проявлять не будет. Все узнают об этом только по факту, когда план мести будет реализован.

В том, что это был четкий план, у эксперта нет никаких сомнений.

- Конечно, это не спонтанно, это план. Девочка взяла нож, положила его в рюкзак, принесла в школу, пошла за подругой в туалет. Возможно, она на самом деле не хотела им воспользоваться. Возможно, это был акт устрашения. Но в моменте, в состоянии аффекта она им воспользовалась. Мы пока не знаем, какой между ними был диалог, который стал для нее «щелчком». Вопросов много.

- Но ведь это девочка! Которую все описывают как тихую и максимально спокойную.

- По моей практике могу сказать, что девочки намного импульсивнее мальчиков, более изощренные, более жестокие. Если девочка придумывает план криминального характера, он всегда будет непростой и многоходовый.

- Но ей всего 11 лет.

- Это как раз возраст, когда различные психические заболевания обостряются. Они могут быть сезонными. При этом вовсе не обязательно, что это строго весна и осень. У каждого человека это происходит по-разному. Я могу предположить, что и у этой девочки какие-то предпосылки к тому, что в итоге произошло, были. Но это могли списать на детскую шалость, избалованность, перепады настроения. Скорее всего ее проблемам взрослые не придавали значения.

Кто пропустил проблему? Школьные психологи или родители?

- А почему «это» не замечали? Кто должен был заметить? Школьные психологи или родители?

- Разговоры о школьных психологах возникают только после подобных ЧП. Нельзя говорить о том, что в школах работают некомпетентные специалисты, это не так. Просто их мало. Один-два психолога не могут охватить, скажем, тысячу учеников. Например, в классе тридцать ребят. Для правильного, полноценного тестирования нужно не менее двух часов. То есть, недели две на один класс. Но столько времени у специалистов просто нет! Как обычно происходит в школах? Практически всегда дети заполняют тесты как попало, не вникая суть. Соответственно, в потоке невозможно заметить, у кого есть проблемы, по кому есть вопросы. Это нужно с каждым сидеть отдельно, объяснять смысл вопросов, перепроверять. Как решить эту проблему? Увеличивать кадры.

- А родители?

- Родители во многих случаях либо скрывают проблемы своего ребенка, либо сами не хотят в них верить, не хотят с ними смиряться и пытаться решить. Перед первым классом все дети проходят ЦПМПК - Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию. Специалисты выявляют определенные трудности у ребенка и рекомендуют, какой тип обучения им необходим. Но это лишь рекомендация. Родитель может ее не выполнять. И вообще, мы с вами пока ничего толком не знаем про ее семью. Как они живут? Что в этой семье считается нормой? Если в семье есть насилие, для ребенка это становится нормой.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Халатность» (проверяется, кто из сотрудников школы мог не допустить трагедии, но ничего для этого не сделал).

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