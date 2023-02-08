«Шла по коридору с ножом, испачканная кровью»: Страшный рассказ о резне в химкинском лицее

Алария - мама устроившей резню в школе девочки Фото: социальные сети

Стали известны новые подробности резни в химкинском лицее. Напомним, утром во вторник 11-летняя Ильвира (имя изменено - прим.ред.) напала в школьном туалете с ножом на свою бывшую подругу, Соню. Жертва получила более 30 ножевых ранений и едва не истекла кровью - врачи доставили девочку в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Многое в этой истории до сих пор непонятно. Почему Ильвира напала на одноклассницу? За что? Самые популярные версии - из-за того, что Соня перестала с ней дружить. Или что не поделили мальчика. Самая экзотическая версия - якобы Соня вошла в аккаунт Ильвиры в популярной игре и потратила все накопленные за несколько месяцев бонусы… А что на самом деле? Корреспонденту KP.RU удалось пообщаться с двумя одноклассниками девочек.

«Ее заперли в классе»

- Они действительно раньше дружили, - говорят ребята. - Соня - обычная девчонка, со всеми общается. А Ильвира - тихая. Она вовсе не угрюмая нет, добрая, посмеяться могла, но в целом очень спокойная. Она никогда ни с кем открыто не ссорилась! Поэтому для нас все случившееся - настоящий шок.

- На ваш взгляд, что произошло?

- Самые адекватные версии про то, что их дружба расстроилась, а Ильвира пыталась ее вернуть. И про мальчика - тоже. Есть мальчик в классе, который нравился в четвертом классе Соне. У них не было отношений, они не встречались. Это такая школьная любовь, когда тебе кто-то очень нравится, но ты не можешь об этом сказать. Все на уровне гляделок. Ильвире этот мальчик тоже нравился, было иногда заметно, но она старалась это скрывать. А что касается версии про компьютерную игру - это бред, в эту игру наши девчонки вообще не играли. Это точно!

По словам ребят, в тот день события развивались следующим образом. Все произошло на третьем уроке. Английский язык. Кабинет - на третьем этаже.

- До этого была история, но никто не помнит, что б на ней была Ильвира. Хотя в здании школы ее в этот день видели. И на английский она не пришла. Минут через десять после начала урока Соня подняла руку и попросила у учителя разрешения выйти. Мы так думаем, что Ильвира стояла где-то около кабинета и ждала, что Соня выйдет, чтобы напасть на нее именно в туалете. Получается, во время предыдущего урока она тоже ждала момента, когда сможет застать Соню без свидетелей…

- Говорят, что криков из туалета никто не слышал.

- В классе мы не слышали. Но была одна девочка, которая в этот момент шла по коридору, несла в учительскую документы. Она услышала из туалета какие-то тихие крики. Открыла дверь и увидела, как Ильвира бьет Соню ножом. Она закричала. Ильвиру это остановило. Она тоже выскочила из туалета. Во время уроков на этажах иногда ходят дети. У кого-то «окно», кто-то в туалет пошел. Рассказывают, что Ильвиру видело еще несколько человек - она шла по коридору с ножом, вся испачканная кровью. Никто не стал к ней подходить. Она вошла в класс - у нее была одна нога вся в крови, и часть одежды на руке. Нож - в руке. Учительница спросила, что происходит. А Ильвира ответила: «Я убила Соню». И она очень-очень спокойная в этот момент была! Было очень жутко. Все сидели, оцепенев.

Учительница, по словам ребят, повела себя максимально хладнокровно. Она быстро вывела детей из класса, а Ильвиру с ножом заперла на ключ внутри. Здесь ее и нашли приехавшие вскоре полицейские.

Новые имена

- Вы что-то знаете о семье Ильвиры?

- Нам казалось, что это обычная семья. Но недавно начались странные вещи. Например, у Ильвиры раньше было совсем другое имя. Обычное. Но несколько месяцев назад мама переделала ей документы, девочка даже в журнале стала Ильвирой. Мы удивлялись, спрашивали. Ильвира то ли в шутку, то ли серьезно сказала, что это персонаж компьютерной игры.

Родители девочки - этнические русские. Отец в свое время переехал в Подмосковье из Казахстана. Работает в энергетической компании. Мама - косметолог. В соцсетях рекламирует различные чудесные омоложивающие средства одной из сетевых компаний, подписана на кучу бизнес-коучей, которые учат людей зарабатывать, не вставая с дивана, миллиарды долларов. К слову, раньше женщину звали Алла. А теперь она Аллария.

- Аллария вела у нас раньше уроки рукоделия - приносила какие-нибудь деревянные фигурки, вроде подставок для карандашей, а мы их раскрашивали. Но в этом году таких уроков уже не было. Некоторые родители говорили, что с Алларией что-то случилось. Она якобы стала вести себя неадекватно. В школе возникли с ней какие-то конфликты.

По словам источника в правоохранительных органах, эту ночь Ильвира провела под присмотром врачей в детской психиатрической больнице. В течение ближайших дней будут проводить обследование. Взяли анализы на запрещенные вещества - не нашли.

Пострадавшая Соня тем временем уже может дышать сама. За состоянием ее здоровья следят врачи.

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