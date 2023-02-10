У химкинской школы, где произошла резня, родители устроили народный сход в поддержку учительницы

Возле Лицея Химок проходит сход в поддержку учительницы Ольги Масловой Фото: социальные сети

В интернете опубликована петиция в поддержку учительницы из лицея №10 подмосковных Химко Ольги Масловой. Она является классным руководителем девочки, которая принесла в школу нож и пыталась убить свою подругу. Петицию инициировали родители других детей.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 7 февраля ученица 5 класса Ильвира напала на свою бывшую подругу и нанесла ей около 30 ударов ножом. Пострадавшую девочку чудом удалось спасти. Ильвира находится на обследовании в психиатрической больнице. По версии следствия девочки ранее дружили, но со временем Соня стала общаться с другими детьми, а Ильвира пыталась вернуть ее дружбу.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело не только по статье «Покушение на убийство», но и по статье «Халатность». Следователи выясняют, могла ли учительница видеть, что с Ильвирой происходит что-то странное, могла ли предотвратить нападение.

11-летняя Соня попала в больницу с ножевыми ранениями. Фото: социальные сети

На текущий момент петицию подписали уже около 1000 человек.

Известно, что со вторника Маслова отстранена от занятий. Также по словам родителей, Маслова была уволена из школы, хотя имеет 25-летний педагогический стаж, выпустила сотни детей. (На сайте школы информации об увольнении нет, Маслова по-прежнему числится среди действующих педагогов).

«Следствие еще не завершено, виновные и степень их вины не определены, а педагог уже уволен. Более того, педагог был не просто уволен, а поставлен перед выбором: увольнение по собственному желанию или увольнение по статье ТК - без объяснения причин. На данный момент Маслову Ольгу Александровну отстранили от исполнения обязанностей и оклеветали».

Вечеров в пятницу у здания лицея начался народный сход.

- Сейчас на месте около ста пятидесяти человек, - рассказал KP.RU один из очевидцев. - Все довольно спокойно и цивилизованно. Охранники вынесли из здания стол. На нем желающие оставляют свои подписи под коллективными письмами - их собрались отправить в 8 различных ведомств.

Вечеров в пятницу у здания лицея начался народный сход. Фото: социальные сети

Родители считают, что учительница в данной ситуации была бессильна.

В комментариях под заметками о резне в лицее обыватели недоумевают, почему проблемы с психикой у пятиклассницы не увидели школьные психологи. Детский психолог Екатерина Алексеев в интервью KP.RU заявила, что один-два психолога на целую школу просто физически не могут правильно протестировать всех детей.

- Например, в классе тридцать ребят. Для правильного, полноценного тестирования нужно не менее двух часов. То есть, недели две на один класс. Но столько времени у специалистов просто нет! - отмечает специалист. - Как обычно происходит в школах? Практически всегда дети заполняют тесты как попало, не вникая суть. Соответственно, в потоке невозможно заметить, у кого есть проблемы, по кому есть вопросы. Это нужно с каждым сидеть отдельно, объяснять смысл вопросов, перепроверять. Как решить эту проблему? Увеличивать кадры.

ОФИЦИАЛЬНО

«В связи с распространяемой в социальных медиа информацией о возможном привлечении к уголовной ответственности классного руководителя учениц Химкинского лицея, в котором была ранена девочка, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - Призываем доверять информации только из официальных источников».

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