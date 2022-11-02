Стали известны подробности задержания водителя самосвала, который расплющил такси с людьми в центре Москвы

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с участием самосвала и такси на улице 1905 года в Москве Фото: Госавтоинспекция Москвы

Сайту KP.RU стали известны новые подробности задержания предполагаемого виновника смертельной аварии в центре Москвы.

Напомним, трагедия произошла утром в среду на улице 1905 года. Грузовик на скорости проскочил светофор на красный свет и врезался в машину такси, стоящую у обочины. От удара легковушка врезалась в автобус, высаживающий на остановке людей. В итоге за доли секунды такси оказалось смято между двумя махинами. Шансов выжить ни у водителя, ни у его пассажирки не было. Мужчина и женщина погибли на месте. При этом мужчина, сидевший за рулем грузовика, сразу после аварии сбежал. Его личность удалось установить оперативно: Вячеслав Пивавар, 27 лет, гражданин Белоруссии.

Мужчину искали около 10 часов.

- Задержан предполагаемый виновник ДТП в центре Москвы, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве около 19:00.

- Была версия, что Пивавар мог воспользоваться метро или общественным транспортом, чтобы покинуть Москву. Но в итоге сотрудники уголовного розыска задержали его всего в трех кварталах от места аварии, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Он прятался в магазине. По предварительным данным – слонялся между полок. Находится в некоей прострации. Сейчас мужчину везут на допрос в отдел полиции. Почему он сбежал, на что рассчитывал, пока непонятно.

Напомним, что по факту аварии в полиции возбудили уголовное дело - по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- С учетом того, что место аварии водитель покинул, ему теперь грозит реальный срок от 8 до 15 лет, - продолжает источник. - Если бы не убегал, светило бы лишение свободы до 7 лет.

- Появлялась информация о том, что за грузовой машиной, которой управлял Пивавар, числится три ДТП и около ста штрафов. В том числе неоплаченные есть. Это он «наездил»?

- Выясняем, но явно не только он. У машины есть владелец, который сдает ее в аренду водителям, зарабатывающим на перевозках стройматериалов. Пивавар был одним из таких водителей. На данный момент нет никакой информации, привлекался ли он до этого лично к административным наказаниям как участник ДТП.

Предварительно установлено, что в машину такси Пивавар врезался на скорости около 80 километров в час.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в результате аварии погибли 30-летний таксист, уроженец одной из республик Средней Азии, а также москвичка Евгений Леонова, работавшая агентом в крематории и водившая экскурсии по столичным кладбищам. Через несколько дней женщине должно было исполниться 35 лет.