Ключ был внутри, дверь заперта: Смерть двух риелторов в квартире Чичваркина* обрастает новыми загадками

У следствия до сих пор нет ответа на вопрос, как именно убили супругов Фото: Личный архив

После этой истории трешку в «генеральском доме» на Ленинском проспекте, где на прошлой неделе обнаружили тела, соседи иначе как «нехорошей квартирой» и не называют. Напомним, мертвых супругов Сорокиных, Павла и Марию, обнаружили утром в пятницу, 3 марта. Родные несколько дней не могли до них дозвониться. Приехали на квартиру, которую чета снимала уже много лет. Звонили, стучали - нулевой эффект. Вызвали полицейских. Те - владельца квартиры с ключом. Когда вошли внутрь, в нос ударил трупный запах. Павел (ему было 53 года) и Мария (49), как говорят судмедэксперты, скончались не менее чем за шесть дней до этого. Известно, что оба были риелторами, зарабатывали неплохо - трехкомнатные квартиры в этом доме сдаются за 100-120 тысяч рублей в месяц. В комнатах следователи обнаружили разбитую посуду,

В ГСУ Следственного комитета РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

В ГСУ Следственного комитета РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Фото: СК РФ

Внезапно выяснилось, что квартира, в которой нашли супругов, непростая. Она принадлежит семьей бывшего владельца «Евросети», а ныне иноагента Евгения Чичваркина*. В 2010 году здесь так же при загадочных обстоятельствах погибла его мама. Женщину, лежащую на полу в кухне, обнаружила домработница. По версии следствия, 60-летней Людмиле Чичваркиной стало плохо, падая, она ударилась головой об угол стола. Хотя сам бизнесмен считал, что его мать могли и убить.

И вот - новые смерти. И снова с загадками.

После этой истории трешку в «генеральском доме» на Ленинском проспекте, где на прошлой неделе обнаружили тела, соседи иначе как «нехорошей квартирой» и не называют. Фото: Прокуратура Москвы

К слову, нынешний владелец трешки - отец иноагента, бывший пилот гражданской авиации Александр Чичваркин. Именно он открыл полицейским дверь квартиры…

Как их убили? - вопрос, на который до сих пор нет ответа. Хотя многие, конечно, видели фотографии, выложенные в интернет СК - на полу кухни лужица чего-то красного.

- У женщины есть повреждение на голове. А у мужчины вообще никаких внешних телесных повреждений, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Причины смерти обоих до сих пор не установлены. Экспертизы продолжаются.

В комнатах следователи обнаружили разбитую посуду. Фото: Прокуратура Москвы

- Есть ли следы присутствия кого-то третьего? Человека, который мог убить Сорокиных и уйти? (Уголовное дело, напомним, возбуждено по статье «Убийство», - Авт.).

- Пока сложно сказать. Повторюсь: экспертизы пока не завершены. Изучены записи с камер видеонаблюдения, людей, которые могли бы убить супругов и скрыться, не нашли. Непонятно, как кто-то посторонний, если он был, мог покинуть квартиру. Ключ Сорокиных был внутри квартиры, а дверь была закрыта... На данный момент подозреваемых нет. Нельзя исключать, что супруги могли чем-то отравиться. Или погибнуть в процессе ссоры. Рассказывают, что мужчина иногда выпивал и распускал руки. Рассчитываем, что в ближайшие дни, после экспертиз, картина случившегося прояснится.

*В 2022 году был признан иноагентом.

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