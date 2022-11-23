Флорист не может найти мужа, который исчез после страшного пожара на цветочном складе у трех вокзалов

По факту пожара возбуждено уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

20 ноября в районе Комсомольской площади сгорел бывший железнодорожный ангар, в котором находилась оптовая цветочная база. Когда огонь потушили, из сгоревшего склада вынесли семь тел: шестерых опознали, а седьмого — нет. В это же время москвичка Оксана Федорова — владелица цветочной мастерской в Москве — рассказала корреспонденту KP.RU, что не может найти своего мужа. В день пожара он как раз поехал на тот цветочный склад и с тех пор не выходит на связь.

Никакой информацией о супруге Оксана не располагает и просит помощи. Источник в правоохранительных органах сообщил, что про москвичку знают, ее данные есть у следователей. Однако пока ей помочь ничем не могут. Седьмое тело, которое вытащили с того склада, серьезно пострадало.

— Неприятно это говорить, но там по сути от лица ничего не осталось. Один череп. Нужны экспертизы ДНК или проводить опознание по слепкам зубов. Срок этих процедур до одного месяца, — рассказал источник kp.ru.

Оксана Федорова не может найти мужа Владимира, который в день пожара на Комсомольской площади как раз поехал на уничтоженный цветочный склад. Фото: Личный архив

Как ранее писала «Комсомольская правда», рассматриваются две версии пожара. Первая — неисправные отопительные приборы. Склад был построен в 19 веке как ангар для вагонов и батарей в нем не было. Поэтому использовали мощные кондиционеры. Вторая версия связана с проведением ремонтных работ. В тот день бригада гастарбайтеров варила трубу на крыше здания. Искра могла упасть в тележку с сухоцветами, которыми торговал склад. Один из погибших — гражданин Таджикистана, который как раз работал со сваркой.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По нему обвиняемыми проходят три человека Анна и Антон Мачелюк — организаторы цветочного бизнеса, а также специалист по охране труда и пожарной безопасности фирмы Владимир Коновалов. Мужчин отправили под домашний арест, а супруге Мачелюка вынесли запрет определенных действий. В чем именно он заключается в случае Анны, неизвестно. Обычно, обвиняемым запрещают пользоваться интернетом, общаться с другими фигурантами дела.

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