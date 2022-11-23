Директор сгоревшего цветочного склада в Москве Анна Мачелюк признала вину

В результате пожара погибли семь человек Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Директор цветочной компании ООО «Ново Флоре» Анна Мачелюк признала вину по делу о пожаре на складке в Москве. Она созналась в том, что не установила в помещениях систему пожарной безопасности и эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела Дорогомиловского суда.

Напомним, в результате ЧП погибли семь человек. Анна Мачелюк начала выплачивать компенсации семьям пострадавших. Женщина перевела им уже 500 тысяч рублей.

Как сообщал KP.RU, ранее Мачелюк предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статья 238 УК РФ). Директору цветочной компании грозит до 10 лет лишения свободы. Суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 19 января 2023 года.

До этого по делу о пожаре в складском помещении на Комсомольской площади задержали ее супруга, владельца компании Антона Мачелюка, а также специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова. Им также предъявили обвинение.

Пожар на цветочном складе возле трех вокзалов произошел 20 ноября. Погибли семь человек: один покупатель и шестеро сотрудников. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров.