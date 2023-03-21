Яндекс Такси в честь профессионального праздника таксистов удвоит чаевые за свой счет

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22 марта — Международный день таксиста. Дату установили в честь события начала прошлого века: в 1907 году на улицах Лондона впервые появились автомобили со счетчиками. Яндекс Такси в честь праздника, как и много лет подряд, будет удваивать чаевые водителям за счет сервиса.

У нас образ таксистов за последние годы постоянно менялся: от «наши люди в булочную на такси не ездят» до «такси — важная часть городского транспорта». Когда постоянно передвигаешься по городу и контактируешь с людьми, поневоле становишься свидетелем и даже участником удивительных историй. Вот несколько приключений российских таксистов, о которых мы недавно писали:

23-летний Сунатулло Мирзоев из Москвы взял заказ — отвезти беременную женщину в роддом. Перекинулись пророческой шуткой: «Только в машине у меня не родите». Водитель начал вбивать маршрут в навигатор — и тут у дамы начались схватки. Пассажирка только и смогла протянуть водителю телефон с набранным номером мужа.

- Я ему так и сказал: «Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать?», - вспоминает Сунатулло. - Он вызвал скорую, но они долго ехали. Во мне что-то щелкнуло. Я вспомнил все, что показывают в кино, и стал командовать: «Дышите, тужьтесь!» Женщина мне потом уже сказала, что я так профессионально все делал. Уже через несколько минут я держал ребенка в руках.

Позже Сунатулло отвез малышку и маму в роддом. А супруг женщины — он в ту ночь был на смене — приехал поблагодарить героя и оплатил ему химчистку салона.

В Туапсе под новый год у прохожего случился серьезный эпилептический припадок. Свидетелем этого стали водитель Сасун Микаелян и его пассажирка. В тандеме они оказали первую помощь и транспортировали пострадавшего в больницу. Поскольку машина долго была без движения, программа-таксометр насчитала клиентке ожидание. Сервис такси вернул деньги, узнав, из-за чего возникла «заминка».

В Новосибирске к таксисту Роману Скорину в машину села 80-летняя бабуля. Поздний вечер, а пожилая женщина вдруг решила поехать в банкомат, еще и на другой конец города. В телефоне на линии у пенсионерки неизвестный постоянно говорил, что срочно нужны деньги, чтобы спасти сына… В перерывах возбужденная пассажирка начала жаловаться водителю, мол, родственник в беде — арестуют. Срочно нужно заплатить «силовикам». Роман понял — это афера. Попросил поставить на громкую связь, стал задавать собеседникам неудобные вопросы. Те агрессировали и угрожали, но в итоге сдались и отстали от жертвы.

Сергей Новоселов из Барнаула спас девушку от похитителей. Двое парней и дама сели в машину глубокой ночью. Из разговора таксист понял, что мужики встретили спутницу на улице — та шла с работы. Новые знакомые сначала изображали галантных кавалеров: сказали, что им ехать в ту же сторону, предложили девушке подбросить ее на такси. Та согласилась. Но уже в машине парни стали вести себя грубо, затыкали пассажирке рот. А конечной точкой назначения была глухая промзона.

Сергей остановился и велел всем выйти из машины. Завязалась потасовка, у налетчиков был нож. Таксист отбился с помощью перцового баллончика. По счастливой случайности, мимо проезжал экипаж полиции. На следующее утро спасенная девушка описала в историю в соцсетях — она не спросила имя своего спасителя. На пост откликнулось Яндекс Такси, где водитель брал заказы, и помогло найти героя.

Героев много — и не все носят плащи. И вообще: необязательно спасать чью-то жизнь (хотя это, однозначно, круто!), можно просто добросовестно делать свою работу. Водители ежедневно совершают маленькие подвиги для пассажиров: довозят быстро и безопасно, помогают доехать с тяжелыми пакетами, отвезти детей в школу и встречают нас в аэропорту.

И мы можем относиться к ним со взаимным уважением: приветствовать и пожелать доброго дня на прощание, не хлопать дверью (или извиниться, если вышло случайно!) и отряхнуть снег с ботинок при посадке. А за сервис или просто приятную поездку — вознаградить чаевыми.