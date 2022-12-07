Три ходки и пистолет с глушителем: Стало известно, за что при СССР отсидел московский пенсионер, застреливший свою молодую жену

Николай Грубняк был задержан по подозрению в убийстве молодой жены.

Женщины из храма на Вешняковской улице вздыхают, показывая на парковку за оградой.

- У нас здесь машины вечером оставляют жители ближайших домов. Никто выстрелов не слышал! Мы сами поверить не могли, когда тем утром здесь все оцепила полиция, а из старой иномарки медики доставали тело...

30-летняя Вероника Казык была убита выстрелом из пистолета в упор. В голову. При этом хлопка никто не слышал.

ДВЕ ВЕРСИИ ОТ ПЕНСИОНЕРА

Спустя пару часов задержали подозреваемого. 65-летний Николай Грубняк уже лет десять был молодой женщине мужем. Когда в квартиру пришли оперативники, мужчина был сильно пьян. Сопротивляться не стал. Оружие - старый револьвер системы «наган» - выдал сам. И даже объяснил, почему никто не слышал на парковке выстрела:

- А он у меня с глушителем!

Как ранее сообщал сайт KP.RU, на допросе Грубняк выдвинул две версии, почему он убил жену. По одной - не стерпел, что она бросила старого мужа и ушла к другому, причем, к гастарбайтеру из Таджикистана (сам не видел, но соседи донесли). По второй версии - купленную с таким трудом квартиру в Москве он пару лет назад записал на молодую жену (просила!), а после разрыва Ника-Вероника, мол, потребовала, чтоб пенсионер из квадратных метров выметался. И даже условие поставила: до 3 декабря. Вечером 3-го он ее и застрелил.

Впрочем, многие сомневаются, что Николай Грубняк - такой уж несчастный пенсионер, каким пытается себя представить.

ЦЫГАН ИЗ ФИЛЬМОВ КУСТУРИЦЫ

На фотографиях из соцсетей Николай Грубняк очень похож на разбитного цыгана из фильмов Эмира Кустурицы: длинные смоляные волосы, рубашка на груди расстегнута, железные зубы, на некоторых снимках позирует с ружьями и пистолетами. Подтянут до своих лет. И почти всюду в компании симпатичной барышни.

Девушка на фотках - та самая Вероника Казык. Только десять лет назад. В свои двадцать.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Грубняк родом из украинского города Черновцы. После распада Союза перебрался на работу в Москву, но на малую родину время от времени ездил в гости к многочисленной родне. Оттуда в 2012-м и привез совсем еще молоденькую Нику. Грубняк тогда еще был женат на москвичке своих лет, но спешно подал на развод, расписавшись с новой женой.

Вероника Казык.

По словам соседей, живущих в многоэтажке на Вешняковской, Николай и Вероника переехали на этот адрес около пяти лет назад. Многие, кстати, считали, что пара квартиру снимает, на самом деле Грубняк эту двушку купил.

- Мы какое-то время и не знали, что они муж и жена. Думали, она ему дочь, - говорит один из соседей. - Но однажды он сам об этом рассказал. С гордостью, что ли.

Другой житель подъезда добавляет к портрету красок:

- Вот, многие говорят: неравный брак, неравный брак! (Вероника была на 35 лет моложе супруга, - Авт.). А я так скажу: Коля - мужик на самом деле харизматичный. Веселый, активный. Так что я не удивлен, что он ее на тот момент захомутал.

ФАРЦОВКА И ДРАКИ НА ТАНЦАХ

Соседи вспоминают: Грубняк говорил, что много лет отработал в такси.

Но откуда у харизматичного мужчины боевой пистолет, да еще и с глушителем?

Пенсионер заявил журналистам в суде, когда его арестовали:

- Пистолет мне подарил друг. Лет пять назад. И Ника знала, что у меня пистолет. Он же дома лежал. Она его много раз видела.

Источник в следствии на всякий случай уточняет: револьвер Грубняк хранил незаконно, оружие не зарегистрировано, а баллистическая экспертиза, которая может рассказать о происхождении «ствола», еще не завершена.

В правоохранительных органах подозревают, что в столице Николай мог промышлять какими-то мелкими мошенничествами. Возможно - с недвижимостью. Сейчас эта информация проверяется. В открытых источниках есть судебные документы - мужчина несколько раз пытался отсудить квадратные метры в разных районах Москвы.

- Однако за последние двадцать лет в поле зрения правоохранительных органов этот человек не попадал. А вот в советское время он изрядно наследил. У него было три ходки! - сообщил KP.RU источник.

Как стало известно, во времена своей бурной молодости в Черновцах Николай Грубняк однажды привлекался к уголовной ответственности как фарцовщик (он же спекулянт) - иными словами, торговал модными иностранными вещами, имея с товара определенный процент. Во времена СССР за такой бизнес давали реальные сроки. Еще дважды жгучий брюнет попадал за хулиганку - пьяные драки с поножовщиной на танцах. Романтика!

Чем же Николай на самом деле зарабатывал себе на жизнь в последние годы - большой вопрос.

- Очень странный человек, - делится своими наблюдениями источник в правоохранительных органах. - Всех удивило, насколько спокойно он говорил об убийстве жены. Подошел - выстрелил - ушел. При этом признался, что после первого ранения женщина была еще жива, но он не стал вызывать скорую помощь, а выстрелил в нее еще два раза. Вероятно, он не так прост, как может показаться на первый раз.

Напомним, Перовский суд арестовал Николай Грубняка до 4 февраля 2023 года. Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство» (максимальное наказание - от 6 до 15 лет) и «Незаконное хранение оружия» (от 3 до 5).