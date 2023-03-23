Обновлённые набережные, миллионы цветов и речные трамвайчики: Как меняется Москва с приходом весны

Весенняя прогулка на электросамокатах на Крымской набережной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заметили, солнце светит ярче, птички заливаются, даже травка робко зеленеет. Столица готовится к настоящему весеннему теплу. Первыми начинают приводить город в порядок коммунальщики. В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что изменится в ближайшие месяцы на столичных улицах.

ПРОГУЛКИ У ВОДЫ СТАНУТ КОМФОРТНЕЕ

Столичные набережные начали обновлять к майским праздникам и открытию навигации, которое ожидается в конце апреля.

«Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, и набережную Северного речного вокзала», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

За ближайший месяц на прогулочных пространствах вдоль реки уберут остатки снега и наледи, а также проведут пескоструйную очистку. Гранитные параметры промоют и отремонтируют сходы к воде вместе с тротуарами. Чугунные ограждения тоже хорошенько надраят и покрасят.

Отдельно на 11 набережных сделают расшивку швов гранитной облицовки. Сначала мастера чистят камни. Потом из швов между плитами вынимают старый наполнитель, промывают пустоты и заполняют их полимерцементным материалом. На финише затирают швы водонепроницаемым раствором. Такой ремонт обычно делают раз в пять лет. В списке - Пречистенская, Крутицкая, Раушская, Кожевническая, Дербеневская, Нагатинская, Устьинская, Якиманская, Кадашевская, Болотная набережные, а также участок Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и отрезок Шлюзовой набережной.

«Гости и жители города практически не заметят эту работу, так как строительные леса находятся со стороны воды и передвигаются с участка на участок», - уточнил заммэра.

ПРОКАЧУСЬ ПО ВОЛНАМ

Верная примета весны - речные трамвайчики. Для них уже ремонтируют пассажирские причалы. На 44 сооружениях уберут наледь, мусор, грязь, промоют лестницы, стены и полы. Все покрасят и при необходимости отремонтируют, например, гранитные и бетонные основания причалов. Кроме того, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Заново нанесут разметку ограничительных линий и указателей для пассажиров, идущих на посадку и высадку.

После открытия навигации за причалами тоже будут следить внимательно. До середины ноября гидротехникам нужно постоянно проводить подводное обследование, углубление и уборку дна.

Кстати, после зимы оживает и коммунальный флот, отвечающий за очистку Москвы-реки и Яузы. Это теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. Сейчас им проводят техосмотр, ремонтируют и меняют двигатели, проверяют насосы и всю «начинку».

Фото: mos.ru

К БАРЬЕРУ!

С первым теплом приходит и паводок. Например, один из самых мощных разливов Москвы-реки случился в апреле 1908 года. Вода в ней тогда поднялась на 8,9 метра и полностью затопила сотню километров улиц и переулков. Крымский мост превратился в остров. А Третьяковскую галерею спасла только заранее построенная вокруг здания защитная стенка из кирпича. С тех пор город и река, конечно, сильно изменились, но порядок есть порядок.

В современной Москве традиционно в марте на двух набережных в центре ставят специальные противопаводковые барьеры. Пластиковые красно-белые конструкции можно увидеть на причале «Зарядье» на Москворецкой набережной и причале «Международная выставка» на Краснопресненской набережной. Они защищают соседние подземные пешеходные переходы от резкого повышения уровня воды в реке.

НАПРАВО ПОЙДЕШЬ - В ПАРК ПОПАДЁШЬ

Коммунальщики уже обновляют и уличную навигацию для пеших прогулок по столице. В этом году в разных районах появятся около пяти тысяч новых городских и домовых указателей. Сюда входят дополнительные информационные «метки» там, где их не хватало, а также уже действующие, которым нужна замена и ремонт. Синие таблички с белыми буквами покажут дорогу, например, к ближайшим станциям метро и МЦК, театру или пешеходной зоне. Текст на них дублируют на английском языке для иностранных туристов.

На столичных улицах есть и «умные» указатели - с QR-кодами, в которых зашита справочная информация о памятниках или интересных местах. Достаточно навести камеру смартфона на такой код и откроется онлайн-страница.

НА КЛУМБАХ ПРОКЛЮНУТСЯ ТЮЛЬПАНЫ

Еще немного и Москва расцветет. Прошлой осенью озеленители высадили 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до морозов. А любоваться этой красотой будем уже в конце апреля - начале мая. Кроме того, в столичных теплицах готова к весне цветочная рассада. В этом году улицы, бульвары, площади и парки украсят более 56 миллионов цветов. Самые красивые клумбы - на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Растения будут высаживать постепенно, чтобы любоваться ими аж до поздней осени. Чаще всего это петунии и бегонии, поскольку не боятся капризов погоды и долго цветут.

ВЕРАНДАМ ЗДЕСЬ МЕСТО

Столичным кафе и ресторанам разрешили с середины марта ставить летние веранды. Всего их будет более 3300 по всему городу. А принимать первых посетителей уличные кафе смогут уже в ближайшие выходные - с субботы, 1 апреля. Дизайн может быть как типовой, так и оригинальный, например, с необычными материалами или украшениями.

«Уличные веранды должны находиться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок», - уточнили в Госинспекции по недвижимости столицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зимние световые украшения и художественно-архитектурная подсветка остаются на улицах Москвы до апреля. Такое решение принял мэр Сергей Собянин. Обычно инсталляции убирают и вывозят на склады в первых числах марта. Но в этом году сделали исключение.

«Вечером с подсветкой комфортно гулять по улицам, паркам и скверам», - объяснил Пётр Бирюков.

К тому же, по его словам, москвичи за зиму привыкли к красивым ажурным аркам и фигурам, поэтому власти не торопятся разбирать нарядные конструкции.