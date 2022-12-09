Конспирологическая версия о поджоге «Мега-Химки»: ТЦ решили сжечь, чтобы построить жилой комплекс?

Версия о том, что пожар начался как раз в зоне, где работали сварщики, сейчас является одной из приоритетных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После пожара в торговом центре «Мега-Химки» в соцсетях активно обсуждается версия об умышленном поджоге. Многих очевидцев, наблюдавших начало пожара из окон близлежащих домов, смущает то, как быстро огонь охватил всю крышу гипермаркета OBI - буквально за несколько минут.

- Я не исключаю, что этот пожар мог иметь рукотворный характер и направлен он был на то, чтобы убрать этот объект и затем построить на его месте что-то еще, например, жилой комплекс, — заявил KP.RU директор по продажам агентства недвижимости Point Estate Роман Амелин. - Не думаю, что сгоревшее здание будут восстанавливать. Как правило, ТЦ застрахованы от пожаров, однако, учитывая перезаключение договоров с OBI, непонятно, успели ли новые собственники застраховать гипермаркет снова.

В то же время вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в интервью KP.RU рассказал, из-за чего чаще всего горят российские торговые центры. Эксперт назвал три основные причины: проблемы с электрооборудованием, возгорание жира в вентиляции (в ресторанах на территории ТЦ) и нарушение техники безопасности при ремонтных работах - например со сваркой.

Версия о том, что пожар начался как раз в зоне, где работали сварщики, сейчас является одной из приоритетных. А вот версию об умышленном поджоге в Прокуратуре Московской области называют наименее вероятной.

Напомним:

- Первые сообщения о горящей крыше здания появились около 6:00.

- На текущий момент сообщается о локализации пожара на площади около 7 тысяч квадратных метров.

- Известно об одном погибшем. Это охранники торгового центра.

- Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в сумму от 20 до 30 млрд рублей.

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