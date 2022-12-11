Тропический ливень в декабре: Синоптики предупредили москвичей об аномалии

В столице выпадет небывалое для декабря суточное количество осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы никто не сомневался, что понедельник день тяжелый, природа устроит представление по полной программе. Гидрометцентр выпустил предупреждение «об опасных явлениях погоды».

Самое впечатляющее из них - мощный обложной дождь. В центре «Фобос» его называют настоящим тропическим ливнем. В столице выпадет небывалое для декабря суточное количество осадков, изумляются синоптики. При температуре от 0 до +5 градусов всего за один день мы получим до 40-60% месячной нормы влаги в виде дождя. Местами - с примесью мокрого снега.

Это аномальное явление для первого месяца зимы. Специалисты уверены, что будет поставлен суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. «Спасибо» можно сказать средиземноморскому циклону, который перемещается с юга Европы в Прибалтику. Ну и, по всей видимости, не обошлось без последствий глобального потепления - все-таки до сих пор никакие циклоны тропических ливней в декабре нам не устраивали. Картину дополнит сильный ветер, который местами будетдостигать 15-18 м/с.

В ненастье автомобилистам рекомендуется проявлять максимальную осторожность. По возможности пользоваться общественным транспортом. Людям, которые чувствительны к изменениям погоды, нескончаемый дождь может не только испортить настроение, но и вызвать недомогание. Врачи советуют не перенапрягаться (но как без этого в понедельник?) и при необходимости принимать симптоматические препараты - от головной боли, болей в суставах и т.п.

Что нас ждет дальше? Во вторник осадки продолжатся, но станут слабее. Дневная температура понизится до −2…+3°, дождь постепенно сменится снегом. К вечеру образуется сильная гололедица. В середине недели вернется классическая зима. Днем термометры будут показывать −2…−7°. В четверг ночью подморозит до −6…−11°. В пятницу слегка потеплеет, а к выходным температура снова понизится. Ожидается около -10°, а ночью до -16°. И не обойдется без снега.

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